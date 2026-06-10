Formosa quedó entre las 10 provincias más afectadas por el recorte nacional en ciencia y tecnología

Formosa se ubicó entre las diez provincias del país más perjudicadas por el recorte de la inversión nacional en ciencia y tecnología. Un informe elaborado por el Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) reveló que la provincia registró una caída superior al 45% en la ejecución de fondos destinados al sector entre los primeros cinco meses de 2023 y el mismo período de 2026.

El estudio señala que el ajuste sobre el sistema científico nacional no se distribuyó de manera uniforme, sino que profundizó las desigualdades territoriales ya existentes. Mientras que la caída promedio de la ejecución presupuestaria en ciencia y tecnología fue del 41,1%, nueve provincias superaron el 45% de reducción y trece quedaron por encima del promedio nacional.

Entre las jurisdicciones con mayores retrocesos aparecen Neuquén, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca. En ese grupo también se encuentra Formosa, junto con Salta, Misiones y La Pampa, todas afectadas por fuertes disminuciones en las partidas destinadas a infraestructura científica, equipamiento y programas de desarrollo tecnológico.

La situación resulta especialmente significativa en el Norte Grande argentino, una región que históricamente presenta menores niveles de inversión en ciencia y tecnología. Según el informe del EPC-CIICTI, siete de las diez provincias que integran esta región registraron una caída superior al promedio nacional, lo que evidencia un impacto más severo del ajuste en los territorios con menor concentración de recursos científicos.

El documento advierte que el financiamiento nacional destinado a ciencia y tecnología atraviesa un proceso de “descenso programado”. Su principal fuente de recursos, la Función Ciencia y Tecnología del Presupuesto Nacional, registró una baja interanual del 8,2% hasta mayo y, de mantenerse la tendencia actual, cerraría 2026 con una caída del 10,6%.

De acuerdo con las proyecciones del Grupo EPC-CIICTI, el sistema científico argentino alcanzaría un mínimo histórico, con una reducción acumulada del 47,9% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Los principales organismos nacionales del área también reflejan el impacto del ajuste. El informe estima que instituciones con mayor peso dentro del sistema científico podrían perder entre 35 y 48 puntos reales de presupuesto entre diciembre de 2023 y fines de 2026.

Entre los casos más críticos se encuentran la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Agencia I+D+i, que podrían registrar una caída presupuestaria de hasta el 87%. Por su parte, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) podría cerrar el período con una pérdida cercana al 50% de su financiamiento, alcanzando niveles presupuestarios similares a los de 2008.

El informe también advierte sobre la persistencia de fuertes desigualdades en la distribución territorial de los recursos científicos. Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río Negro reciben una inversión en ciencia y tecnología muy superior a su peso poblacional, gran parte de las provincias del norte argentino se encuentran entre las más rezagadas en términos de inversión por habitante.