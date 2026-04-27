Formosa puso en marcha medidas extraordinarias ante la emergencia climática y el impacto en la ganadería

En medio de las intensas precipitaciones que afectan a gran parte del norte argentino y configuran un escenario de emergencia climática en la provincia, el Gobierno de Formosa puso en marcha una serie de acciones coordinadas para atender la contingencia.

Mediante un trabajo articulado con el Centro Regional Chaco-Formosa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se implementaron medidas extraordinarias destinadas a reducir el impacto sobre el sector ganadero y preservar el capital productivo local.

Desde el Ministerio de la Producción y Ambiente destacaron que estas medidas de alivio, recientemente oficializadas por el organismo sanitario nacional para distintas provincias, ya habían sido previstas en la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA). En ese ámbito, encabezado por el ministro Lucas Rodríguez, se analizó el impacto de las lluvias en la actividad ganadera y en las campañas sanitarias, y se planteó la necesidad de flexibilizar los protocolos sin afectar el estatus sanitario de la provincia.

Adaptación de medidas para salvar la hacienda

Atendiendo a las dificultades operativas que enfrentan productores, transportistas y vacunadores por la intransitabilidad de los caminos y el anegamiento de los campos, se habilitó el traslado de hacienda desde los establecimientos afectados sin la exigencia del cumplimiento total de los esquemas de vacunación.

Las medidas abarcan a los productores de las zonas más castigadas por los excesos hídricos, incluyendo localidades y áreas de influencia de Ibarreta, Comandante Fontana, Palo Santo, Clorinda, Laguna Blanca, El Espinillo, General Güemes y General Belgrano. De esta forma, se agilizan las gestiones documentales para que el productor pueda evacuar sus animales de manera rápida y segura.

Diálogo y consenso

La respuesta a la emergencia es fruto del diálogo entre organismos públicos, entes sanitarios y entidades rurales, que componen la Comisión Provincial de Sanidad Animal.

En este contexto, el director del Centro Regional Chaco-Formosa del SENASA, Bernardo Medina, destacó, en el portal Agenfor, la inmediatez de las gestiones: “Estuvimos en contacto telefónico directo con el ministro Lucas Rodríguez para abordar la problemática climática. Desde SENASA articular una respuesta ágil y pronta. Seguiremos trabajando en conjunto con el Ministerio y la COPROSA monitoreando la evolución del clima”.

En este mismo sentido, y ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas que dificultan el acceso a los establecimientos, el Ministerio de la Producción y Ambiente decidió convocar a la COPROSA en los próximos días. El objetivo principal será solicitar formalmente al SENASA la prórroga de la actual campaña de vacunación antiaftosa, cuya primera etapa tenía previsto finalizar el 9 de mayo.

Con estas decisiones estratégicas, el Gobierno de Formosa reafirma su acompañamiento al sector rural en los momentos de mayor complejidad, consolidando un Estado que planifica, articula y actúa en defensa del trabajo y la producción. De este modo, se fortalece el desarrollo productivo de la provincia de Formosa, priorizando el bienestar de sus productores y el sostenimiento de la actividad en todo el territorio.