Fiscal de la CPI, suspendido a la espera de votación más amplia sobre acusaciones conducta indebida

Por Stephanie van den Berg
LA HAYA, 8 jun (Reuters) - El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha sido suspendido a la espera de que los Estados miembros voten sobre su destino, informó el lunes el órgano rector del cuerpo tras una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual formuladas en su contra.
Una fuente diplomática informada sobre la decisión afirmó que la Mesa Ejecutiva del órgano rector de la Corte ha dictaminado que Khan había cometido una falta grave tras una investigación de 18 meses sobre las acusaciones de que había mantenido relaciones sexuales no consentidas con una abogada de su oficina.
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Khan siempre ha negado los cargos. El órgano rector de la CPI remitirá su conclusión a sus 125 Estados miembros, que se espera que sometan a votación la posible destitución de Khan en una fecha posterior.
Con información de Reuters