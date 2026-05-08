Fernández asume presidencia de Costa Rica con promesa de endurecer leyes para hacer frente a violencia y narco

Imagen de archivo. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una rueda de prensa con la presidenta electa, Laura Fernández

​La conservadora de derecha Laura Fernández asumirá el viernes la presidencia de Costa Rica hasta el 2030 con la promesa de consolidar las ‌medidas de mano dura implementadas ‌por su predecesor para atajar la crisis de inseguridad agravada por el narcotráfico, el problema más acuciante del país de 5,2 millones de habitantes.

Fernández, una politóloga de 39 años, ganó las elecciones de febrero con el 49% de los votos y 31 de los 57 diputados en la Asamblea Legislativa, lo que otorga mayoría absoluta al movimiento oficialista liderado por Rodrigo ​Chaves, quien deja ⁠su cargo para asumir como un poderoso ministro en las estratégicas carteras ‌de la Presidencia y de Hacienda, en un país que ⁠no permite la reelección presidencial inmediata.

La nueva ⁠mandataria anunció esta semana "una guerra sin cuartel, una guerra de mano dura contra el crimen organizado" al presentar a su ministro de Seguridad, Gerald Campos, ⁠como parte del equipo de gobierno en el cual abundan jerarcas ​de la administración saliente de Chaves.

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La crisis de ‌violencia en Costa Rica ha dejado cifras ‌récord de homicidios durante el cuatrienio de Chaves (2022-2026). El otrora pacífico ⁠país centroamericano se ha convertido en "un punto clave de transbordo de cocaína a nivel mundial", según dijo el Departamento de Estado estadounidense en un informe de enero.

Con mayoría parlamentaria absoluta y el pretendido apoyo de algunos ​opositores, Fernández ‌dijo que quiere fundar una nueva era constitucional con reformas hondas a leyes vigentes en materia de seguridad y al Poder Judicial, blanco de constantes críticas de Chaves, a quien grupos opositores le critican pretensiones autoritarias al estilo del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

El Gobierno ⁠construye una cárcel de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño, con la intención de recluir a líderes del narcotráfico y avanzar en la política de seguridad desarrollada por Chaves, con cooperación de Estados Unidos.

El Gobierno convocó a miles de personas para la ceremonia de investidura de Fernández, al mediodía en el Estadio Nacional de San José donado en 2007 por ‌China, potencia de la cual Chaves se ha distanciado mientras se acerca a la administración de Donald Trump.

Está confirmada la presencia del rey de España, Felipe VI, del presidente de Israel, Isaac Herzog, el dominicano Luis Abinader y por Washington el subsecretario de Estado, Cristopher Landau. También el presidente panameño José Raúl Mulino ‌y el guatemalteco Bernardo Arévalo, pero no Bukele ni Daniel Ortega, de Nicaragua.

Chaves entrega el poder formal tras cuatro años marcados por cifras macroeconómicas favorables en la ‌recuperación postpandemia, con ⁠crecimientos del PIB anuales superiores al 5%, una baja inflación y reducción de pobreza, pese a una escasa creación de ​empleos. Sin embargo, Fernández toma el mando ante la incertidumbre por conflictos internacionales y la posibilidad de una mayor presión fiscal, advierte el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional.

Con información de Reuters