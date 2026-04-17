El Deutsche Bank prevé que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en 2026

El exterior del edificio de la Junta de la Reserva Federal Marriner S. Eccles se ve en Washington, D.C., EEUU

El ​Deutsche Bank prevé que la Reserva Federal de EEUU mantenga las tasas de interés sin cambios en ‌2026, alegando los ‌riesgos de inflación impulsados por el petróleo y vinculados a la guerra en Oriente Medio, un crecimiento resistente y un mercado laboral con escasez de mano de obra que dejan poco margen para una bajada.

El bróker había previsto anteriormente un recorte de ​25 puntos básicos ⁠en septiembre.

Los recortes de tasas este año requerirían ‌un cierto debilitamiento de las condiciones del ⁠mercado laboral, junto con una ⁠inflación más moderada, según señalaron los estrategas de Deutsche Bank en una nota el jueves.

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Mientras que casas ⁠de valores como J.P. Morgan y HSBC han ​descartado cualquier recorte de tasas por ‌parte de la Fed este ‌año, otras entidades como Goldman Sachs, Morgan Stanley ⁠y BofA Global Research siguen esperando que el banco central baje las tasas de interés dos veces, a partir de septiembre.

Varios responsables de la ​Fed han ‌advertido en los últimos días de que la guerra en Oriente Medio ya ha agravado las presiones inflacionistas, mientras que la mayor incertidumbre está limitando la claridad con la ⁠que el banco central puede señalar sus próximos pasos en materia de tasas de interés.

La Fed mantuvo estable su rango objetivo de tasas de interés en su reunión de política monetaria de mediados de marzo, entre el 3,5% y el 3,75%, al tiempo que ofreció ‌previsiones que apuntaban a una nueva relajación en algún momento de este año. Su próxima reunión tendrá lugar del 28 al 29 de abril.

Los precios del mercado monetario indican una probabilidad de casi el 69% de ‌que la Reserva Federal no recorte las tasas de interés antes de finales de 2026, según datos de LSEG.

"Una ‌subida de ⁠tasas este año ya no es una posibilidad insignificante, pero no esperamos que se ​den esas condiciones en 2026", dijo Deutsche Bank.

Con información de Reuters