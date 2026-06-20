Europa se sofoca bajo ola de calor; Francia celebra reuniones de emergencia

Una mujer se moja la cara con agua en la Fuente de Neptuno durante un día caluroso en Bolonia, Italia.

Una ​ola de calor abrasadora que azota gran parte de Europa ha provocado reuniones de emergencia en Francia, alertas a nivel nacional ‌en Alemania y dificultades para ‌turistas y residentes en Italia, a medida que las temperaturas se acercan a niveles récord.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tenía previsto celebrar una reunión de crisis el sábado después de que la agencia meteorológica nacional, Météo France, advirtiera de que el calor persistiría hasta la próxima semana, describiéndolo como comparable a los grandes episodios de 2003 y ​2019.

Para el domingo, los ⁠meteorólogos anunciaron que las temperaturas, de entre 39 y 40 grados ‌centígrados, se extenderán desde el suroeste, pasando por la ⁠región de París, hasta Borgoña, y que ⁠en algunas zonas podrían alcanzar los 41°C. Se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo el lunes, pudiendo igualar los máximos históricos.

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Alemania también ⁠se enfrenta a alertas por calor en casi todo el país, ​con temperaturas que se acercan a los 38°C. ‌El servicio meteorológico DWD advirtió de ‌que la combinación de calor y humedad podría desencadenar fuertes tormentas ⁠eléctricas.

Más allá de los Alpes, las temperaturas, que se espera que alcancen los 36-37 grados, están transformando la vida cotidiana y el turismo en algunas localidades italianas.

Los visitantes hacían cola bajo un sol abrasador ​a las puertas ‌del Coliseo, mientras el calor veraniego de Roma convertía el turismo en una prueba de resistencia. Algunos buscaban alivio en los espacios subterráneos más frescos, bajo las ruinas semiescondidas del Templo de Claudio.

En la ciudad norteña de Bolonia, una de ⁠las más calurosas de la península, la gente se salpicaba la cara con agua en la céntrica Fuente de Neptuno, del siglo XVI, y se refugiaba a la sombra de los pórticos.

Mientras tanto, en Varsovia, los polacos buscaban alivio del calor en los populares lugares de veraneo a orillas del río Vístula.

Los científicos afirman que el cambio climático está provocando que las olas ‌de calor sean más frecuentes e intensas en toda Europa, lo que aumenta el riesgo de emergencias sanitarias y perturbaciones económicas durante los meses de verano.

Las autoridades de París tomaron medidas para mitigar el impacto en los residentes, y el teniente de alcalde, Emmanuel Grégoire, ordenó que los parques ‌permanecieran abiertos las 24 horas del día.

El impacto económico del calor extremo también está llamando la atención.

El gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, afirmó que ‌los efectos a ⁠corto plazo sobre el crecimiento son "algo ambiguos", citando tanto la reducción de la productividad como el aumento del consumo ​energético, pero advirtió de que, a medio plazo, las olas de calor lastran la actividad económica.

Con información de Reuters