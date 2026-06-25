Estanque reflectante de Washington está bajo vigilancia, Trump culpa a vándalos por aparición de algas

Los visitantes caminan junto al estanque reflectante cerca del Monumento a Lincoln en el National Mall en Washington, D.C.

Fuerzas ​de seguridad estadounidenses vigilan el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, cuyo color azul se ha visto empañado por algas verdes tras haber sido renovado recientemente a petición del presidente ‌Donald Trump.

Soldados de la Guardia Nacional patrullan ‌en grupos de tres y cuatro la zona que rodea el estanque, de unos 2.000 pies de largo (610 metros), situado en el National Mall de Washington. Por la noche, unas torres de iluminación alimentadas con energía solar iluminan la zona y alrededor del perímetro hay aproximadamente media docena de puestos de seguridad móviles equipados con cámaras de vigilancia.

El refuerzo de las medidas de seguridad se produce tras una remodelación del estanque reflectante que ha costado 14,7 millones de dólares. Trump ha culpado a saboteadores que ​actúan en la oscuridad de la ⁠noche de los problemas con el proyecto.

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Aunque no ha surgido ninguna prueba que respalde la afirmación ‌de Trump de que un vándalo provocó un corte de 350 pies (107 metros) ⁠en el estanque, un funcionario del Servicio de Parques Nacionales ⁠dijo bajo juramento ante un tribunal a última hora del miércoles que, el 9 de junio, la Policía de Parques de Estados Unidos examinó lo que parecían daños intencionados en el estanque.

Los daños incluían "una ⁠capa de masilla sobre el sellador de espuma que fue cortada con un cuchillo afilado ​o una cuchilla de afeitar, así como la destrucción del material de ‌la superficie que se estaba deslaminando", escribió Frank Lands ‌en la declaración, presentada como parte de la respuesta del Gobierno de Trump a una ⁠demanda que impugna la renovación del estanque. Según Lands, también se arrojaron al estanque unas 70 tapas para de postes de la valla.

El aumento de la presencia de seguridad inquietó a Mary Jane Willard, una turista de Seattle, Washington.

"Es muy triste venir aquí y ver todas estas vallas, ver a toda ​la Guardia Nacional ‌aquí, ver todas las cámaras", dijo Willard el miércoles. "Esto simplemente no debería estar aquí".

Hace tres semanas, la administración Trump declaró la victoria al completar los trabajos de repintado de la emblemática piscina, que se extiende desde el Monumento a Lincoln hasta casi el Monumento a Washington. El color elegido fue el "azul de la bandera estadounidense" con motivo del aniversario ⁠250 de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio.

Desde entonces, el estanque se ha sufrido varios problemas, entre ellos la proliferación de algas —una lacra de larga data que ha teñido el agua de un verde intenso— y el desprendimiento de trozos del revestimiento azul del fondo.

A pocos días de que el National Mall acoja las celebraciones del aniversario 250 de Estados Unidos, el estanque reflectante se ha convertido en el último símbolo del Washington de Trump: una prueba de sus intentos por manipular la realidad a su favor y ‌someter a las fuerzas del orden a sus caprichos personales.

Trump ha mostrado un interés personal en el proyecto del estanque reflectante, una de las muchas formas en que ha intentado dejar su huella en el núcleo monumental de Washington.

Al ser presionado por la falta de pruebas que respalden sus acusaciones de vandalismo, Trump dijo el lunes a periodistas: "En el momento oportuno, lo verás. Lo verán en los tribunales".

El Departamento del Interior dijo ‌el martes en una publicación en redes sociales que seis personas han sido detenidas por presunto vandalismo en el estanque reflectante y que a otras siete se les han impuesto multas federales.

Ni el Departamento del Interior ni ‌la Policía de Parques de ⁠Estados Unidos han revelado los nombres de los imputados ni los delitos de los que se les acusa. Ninguna de las dos agencias respondió el miércoles a ​una solicitud de comentarios.

La fiscal federal Jeanine Pirro, aliada de Trump, dijo a Fox News en una entrevista emitida el domingo que los acusados "se enfrentarán al sistema de justicia penal".

Con información de Reuters