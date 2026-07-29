Estados Unidos y Arabia Saudita atacan a grupos respaldados por Irán en Irak

Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán

Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaron el miércoles ataques aéreos contra grupos respaldados por Irán en Irak, alegando que eran responsables de los ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas, lo que llevó a Irán a advertir de que culparlo de dichos ataques ‌era un "grave error de cálculo".

Los ataques contra objetivos en Irak ‌se producen cuando Omán ha propuesto un nuevo acuerdo regional destinado a resolver el conflicto en torno al estratégico estrecho de Ormuz, por el que circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales antes de la guerra.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que sus fuerzas atacaron tres petroleros en el estrecho y los obligaron a detenerse tras ignorar las advertencias por seguir una "ruta insegura e ilegal".

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La Armada del IRGC dijo en un comunicado que seguía manteniendo el control total sobre la vía navegable estratégica y advirtió de que la "interferencia militar ilegal de Estados Unidos" y las instrucciones a los buques de la región no quedarían sin respuesta.

Reuters no pudo verificar ​de inmediato la versión de la Guardia Revolucionaria.

Los ⁠ataques conjuntos de Estados Unidos y Arabia Saudita en el este de Irak ocurrieron apenas unas horas después de que el ejército estadounidense afirmara ‌que sus defensas aéreas habían frustrado un ataque sorpresa iraní contra efectivos estadounidenses en la región. El IRGC afirmó ⁠el miércoles que había lanzado varios misiles balísticos contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania.

Los ⁠ataques recíprocos de los últimos días han puesto fin a una breve tregua en los combates, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera abruptamente una campaña de bombardeos estadounidense de dos semanas y de que Irán pareciera seguir su ejemplo.

EEUU Y ARABIA SAUDITA ATACAN OBJETIVOS ⁠PROIRÁN EN IRAK

Arabia Saudita dijo el martes que sus defensas aéreas destruyeron varios drones que tenían como objetivo instalaciones petroleras en la Provincia ​Oriental del reino. Las milicias respaldadas por Irán lanzaron los ataques desde territorio iraquí, según el portavoz ‌del Ministerio de Defensa saudita, Turki al-Maliki.

Más tarde ese mismo día, el ‌Mando Central de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita afirmaron que ambos países habían atacado múltiples emplazamientos en ⁠el este de Irak que, según ellos, habían sido utilizados por Irán para dirigir ataques con drones. El Ministerio de Defensa saudita dijo que no buscaba una escalada, pero que respondería a cualquier "agresión".

Las Fuerzas de Movilización Popular de Irak (FMP) confirmaron que varias de sus sedes oficiales en diferentes partes de Irak fueron atacadas el miércoles por lo que describieron como fuerzas estadounidenses y sauditas. Las FMP señalaron que los informes preliminares indicaban que varias personas habían ​fallecido y otras habían resultado ‌heridas, también se habían producido daños en varios edificios e instalaciones.

Los precios del petróleo subían más de 3 dólares por barril el miércoles tras los ataques de EEUU y Arabia Saudita, ante el temor a que el conflicto se agrave.

Un responsable de Defensa iraní negó rotundamente cualquier conexión entre los proyectiles lanzados desde otros países contra objetivos sauditas, en declaraciones a la televisión estatal iraní.

El responsable militar, citado por la cadena estatal IRIB y cuya identidad no se reveló, dijo que atribuir a Irán los ataques contra ⁠intereses estadounidenses en la región era un "grave error de cálculo".

El Mando Central de Estados Unidos también dijo el martes que Irán había lanzado múltiples misiles balísticos "en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en Oriente Medio", y que los misiles fueron interceptados con éxito.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria dijo: "Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán y se mantengan las acciones ilegales y maliciosas de las fuerzas estadounidenses contra nuestros intereses, la resistencia también continuará".

OMÁN PROPONE UNA GESTIÓN CONJUNTA DEL ESTRECHO DE HORMUZ

En un intento por resolver el conflicto sobre el estrecho de Ormuz, Omán ha presentado a Irán un plan respaldado por los Estados del golfo Pérsico para gestionar la vía navegable que incluiría el cobro de tasas voluntarias a los buques, informaron el martes a ‌Reuters una fuente del golfo y un diplomático occidental.

Según la propuesta de Omán, Irán no ejercería el control exclusivo y las tasas serían voluntarias, explicaron a Reuters la fuente del golfo Pérsico y el diplomático occidental informados sobre el asunto.

El sistema sería análogo al vigente en el estrecho de Malaca, en Asia, donde Indonesia, Malasia y Singapur solicitan a los buques el pago de contribuciones voluntarias para financiar la navegación, la protección del medio ambiente y las operaciones de búsqueda y rescate.

Los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo se reunieron el martes por videollamada para debatir los últimos acontecimientos ‌del conflicto, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

Un representante estadounidense rechazó de nuevo el martes la idea de peajes o tasas para los buques que transitan por el estrecho, reiterando que se trata de una vía navegable internacional que debe estar libre del control o las restricciones iraníes. El representante dijo a ‌Reuters que el acuerdo que se ⁠está debatiendo no incluiría ningún peaje ni tasa.

Irán cerró de facto el estrecho después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Un acuerdo alcanzado el mes pasado entre EEUU e Irán reabrió parcialmente ​el estrecho, y se prevén futuras conversaciones para resolver cuestiones más amplias, incluido el programa nuclear iraní. Sin embargo, el acuerdo se rompió a principios de julio después de que Irán disparara contra buques que utilizaban un canal de navegación que no reconoce.

Con información de Reuters