Estados Unidos impone nuevas sanciones relacionadas con Cuba: Departamento del Tesoro

Estados Unidos ha impuesto sanciones a una persona y sanciones adicionales a dos entidades relacionadas con Cuba, según un aviso publicado el jueves en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El Departamento de Estado dijo que las sanciones apuntan al Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), un conglomerado involucrado en todos los sectores de la economía de Cuba y controlado por sus militares; Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA; y MNSA, Moa Nickel SA, una empresa conjunta entre Sherritt International Corp, con sede en Toronto, y la empresa estatal cubana de níquel.
El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado la presión sobre Cuba este año, interrumpiendo los envíos de petróleo procedente de Venezuela, que durante mucho tiempo fue el principal proveedor de La Habana, y amenazando con intensificar las sanciones económicas contra la isla gobernada por los comunistas.
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Sherritt anunció el jueves en un comunicado publicado en su página web que había suspendido su participación directa en actividades de empresas conjuntas en Cuba, con efecto inmediato.
(Información de Daphne Psaleakis e Ismail Shakil; información adicional de Patricia Zengerle; edición de Michelle Nichols y Paul Simao, Editado en español por Juana Casas)