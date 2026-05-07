Estados Unidos impone nuevas sanciones relacionadas con Cuba: Departamento del Tesoro

FOTO DE ARCHIVO: El edificio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se ve en Washington

Estados Unidos ha impuesto sanciones a una persona ‌y sanciones adicionales ‌a dos entidades relacionadas con Cuba, según un aviso publicado el jueves en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Departamento ​de Estado ⁠dijo que las sanciones apuntan ‌al Grupo de Administración ⁠Empresarial SA (GAESA), un ⁠conglomerado involucrado en todos los sectores de la economía de Cuba ⁠y controlado por sus militares; ​Ania Guillermina Lastres ‌Morera, presidenta ejecutiva de ‌GAESA; y MNSA, Moa Nickel ⁠SA, una empresa conjunta entre Sherritt International Corp, con sede en Toronto, y ​la empresa ‌estatal cubana de níquel.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado la presión sobre Cuba este ⁠año, interrumpiendo los envíos de petróleo procedente de Venezuela, que durante mucho tiempo fue el principal proveedor de La Habana, y amenazando con intensificar las sanciones económicas ‌contra la isla gobernada por los comunistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sherritt anunció el jueves en un comunicado publicado en su página web que había suspendido ‌su participación directa en actividades de empresas conjuntas en Cuba, con efecto ‌inmediato.

(Información ⁠de Daphne Psaleakis e Ismail Shakil; información adicional ​de Patricia Zengerle; edición de Michelle Nichols y Paul Simao, Editado en español por Juana Casas)