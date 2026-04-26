Esperanzas de paz entre EEUU e Irán se desvanecen tras la suspensión de las conversaciones por parte de Trump

Vida cotidiana en Teherán en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Por Saad Sayeed, Ariba Shahid y ​Steve Holland

ISLAMABAD/WASHINGTON, 26 abr (Reuters) - Las esperanzas de un avance diplomático en el conflicto estadounidense-israelí con Irán se desvanecieron el domingo, al estancarse los esfuerzos por reactivar las negociaciones y sin que ni Teherán ‌ni Washington dieran señales de flexibilizar sus ‌posiciones.

Mientras el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, continuaba viajando entre los países mediadores durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló una visita a Islamabad de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

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Las fuerzas estadounidenses retiraron el equipo de seguridad de la capital pakistaní, según fuentes del Gobierno pakistaní, lo que indica que es poco probable que una delegación estadounidense regrese pronto para las conversaciones.

Aunque un alto el fuego ha suspendido los combates a gran escala en el conflicto, que ​comenzó con los ataques estadounidenses e ⁠israelíes contra Irán el 28 de febrero, no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre las condiciones ‌para poner fin a una guerra que ha causado miles de muertos, ha disparado ⁠los precios del petróleo, ha avivado la inflación y ha ⁠ensombrecido las perspectivas de crecimiento mundial.

Teherán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, por el que normalmente transita una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, mientras que ⁠Washington ha impuesto un bloqueo de los puertos iraníes.

IRÁN AFIRMA QUE EEUU DEBE LEVANTAR EL BLOQUEO MARÍTIMO

El ​presidente iraní, Masoud Pezeshkian, comunicó por teléfono al primer ministro pakistaní, Shehbaz ‌Sharif, que Teherán no entraría en "negociaciones impuestas" bajo ‌amenazas o bloqueos, según un comunicado del Gobierno iraní.

Afirmó que Estados Unidos debería eliminar primero los ⁠obstáculos, incluido su bloqueo marítimo, antes de que los negociadores puedan comenzar a sentar las bases para un acuerdo.

No obstante, Araqchi calificó su visita a Pakistán, país mediador, de "muy fructífera". Tras abandonar Islamabad, voló a Omán —otro mediador en la guerra— donde mantuvo conversaciones sobre el conflicto con el líder del país, Haitham bin ​Tariq al-Said.

Ambas partes ‌debatieron sobre la seguridad en el estrecho de Ormuz y Araqchi abogó por un marco de seguridad regional libre de injerencias externas, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

Tenía previsto regresar a Pakistán el domingo, antes de dirigirse a Rusia, según informaron las agencias de noticias iraníes.

En declaraciones realizadas en Florida antes de ser expulsado de la cena de ⁠la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, Trump afirmó que había cancelado la visita de sus enviados debido al exceso de viajes y gastos para lo que consideraba una oferta iraní inadecuada.

Irán "ofreció mucho, pero no lo suficiente", afirmó Trump.

Una ronda anterior de conversaciones en Islamabad —en la que el vicepresidente JD Vance encabezó la delegación estadounidense frente al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf— concluyó sin acuerdo.

Tras la cancelación del último viaje diplomático, dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaban personal de seguridad, equipo y vehículos utilizados ‌para proteger a los funcionarios estadounidenses despegaron de Pakistán, según informaron el domingo a Reuters dos fuentes del Gobierno pakistaní.

TRUMP AFIRMA QUE EL LIDERAZGO DE IRÁN ESTÁ DESORGANIZADO

En Truth Social, Trump escribió que había "una tremenda lucha interna y confusión" dentro de la dirección iraní.

"Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos", publicó. "Además, nosotros tenemos todas las cartas, ¡ellos no tienen ninguna! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!!!"

Pezeshkian afirmó la semana pasada que en ‌Teherán "no hay ni partidarios de la línea dura ni moderados" y que el país se mantiene unido detrás de su líder supremo.

La guerra ha desestabilizado Oriente Medio: Irán ha atacado a sus vecinos del Golfo y se ha reavivado ‌el conflicto entre Israel ⁠y Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano.

El ejército israelí emitió el domingo nuevas órdenes de evacuación para el sur del Líbano, ordenando a los residentes que abandonaran ​siete localidades situadas más allá de la "zona de amortiguación" que ocupaba antes del alto el fuego, el cual no ha logrado poner fin por completo a las hostilidades.

Con información de Reuters