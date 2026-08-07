España organiza entierros y trata de identificar a los fallecidos de la oleada de migrantes en Ceuta

Un vehículo policial frente al hospital militar donde se conservan los cuerpos de los migrantes que fallecieron durante las recientes travesías masivas a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España

Por Joan Faus, Jaime Lopez y Zakia ​Abdennebi

BARCELONA/CEUTA/RABAT, 7 ago (Reuters) - La policía y los forenses han movilizado personal adicional para identificar los cadáveres de los 80 migrantes hallados tras la irrupción masiva de la semana pasada en el enclave ‌español de Ceuta, mientras las familias, desesperadas, esperan ‌noticias de sus seres queridos desaparecidos.

La mayoría serán enterrados en Ceuta en los próximos días, según informaron las autoridades.

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En el caso de la gran mayoría de los fallecidos, cuya identidad no se conocerá antes de esa fecha, el personal ha tomado huellas dactilares y muestras de ADN y seguirá trabajando para identificar los cadáveres y, posteriormente, vincularlos con sus familiares.

"NO HEMOS SABIDO NADA MÁS DE ÉL"

La afluencia migratoria y las muertes asociadas a ella desbordaron al equipo forense de Ceuta, compuesto por cinco personas, que el año pasado solo tuvo ​que hacer frente a 76 ⁠fallecimientos. Se ha reclutado a ocho miembros adicionales de personal procedentes de la península y se ha ‌habilitado un depósito de cadáveres más grande en un antiguo hospital militar.

"Nos hemos encontrado ⁠con un número de víctimas que nos han desbordado a ⁠nivel operativo", dijo el director del equipo, Manuel Aparcero, a quien se llamó para certificar las muertes de los migrantes a medida que eran trasladados a la playa el 30 de julio.

Mientras su equipo seguía trabajando una ⁠semana después, las familias de las víctimas publicaban mensajes en las redes sociales, veían los ​informativos y permanecían pegadas al teléfono, con la esperanza de que sus familiares ‌se pusieran por fin en contacto con ellas.

Jamal Bahloul, ‌de 26 años, explicó que su hermano Mohamed, de 22 años y trabajador de la construcción, ⁠salió de su casa en Tánger y que la última vez que tuvo noticias de él fue el 30 de julio.

"No hemos sabido nada más", dijo Bahloul. "No sabemos si está en Ceuta o si ha muerto".

Otros familiares se están reuniendo en el lado marroquí de la frontera para presionar a las autoridades en busca ​de respuestas y ‌visitar los depósitos de cadáveres locales.

Según estimaciones españolas, unas 72.000 personas entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos en un periodo de 24 horas.

Las autopsias revelaron que muchas de las 80 personas cuyos cadáveres se llevaron a tierra en España fallecieron por parada cardiopulmonar, una característica habitual de los ahogamientos, según indicaron los forenses.

Solo se ha identificado a cuatro personas gracias a huellas dactilares ⁠ya registradas en las bases de datos españolas o mediante muestras de ADN, y se están realizando pruebas para confirmar la identidad de otras cuatro, según un comunicado de un tribunal local emitido a última hora del jueves.

La policía española ha facilitado las huellas dactilares de todos los fallecidos a las autoridades marroquíes y ha abierto una oficina junto a la frontera donde los familiares pueden presentar una denuncia por desaparición y facilitar muestras de ADN.

Según el comunicado del tribunal, hasta el jueves se habían presentado un total de 19 denuncias.

Los esfuerzos para identificar a los ‌migrantes se están llevando a cabo en el marco de un protocolo de accidentes masivos que suele aplicarse a accidentes de tráfico o catástrofes naturales que afectan principalmente a españoles, como el accidente ferroviario de Adamuz en enero.

En el pasado, las organizaciones benéficas han criticado al Gobierno por no aplicar las mismas medidas a incidentes relacionados con migrantes, como el naufragio de una embarcación de migrantes cerca de las Islas Canarias en 2024, en el ‌que se cree que fallecieron 57 personas.

Todos los cadáveres de los migrantes serán enterrados en Ceuta en los próximos días, a menos que algún familiar solicite la repatriación de un cadáver ya identificado, explicó Aparcero. Los cadáveres también podrán ‌ser exhumados posteriormente para ser ⁠trasladados al extranjero si así lo autoriza un juez.

Tras las autopsias, los equipos forenses han estado lavando los cadáveres de acuerdo con los ritos musulmanes, añadió Aparcero. "Se respetan, por ​supuesto, su ideología y su religión".

Con información de Reuters