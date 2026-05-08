España incauta 30 toneladas de cocaína en una operación sin precedentes en Europa y detiene a 23 tripulantes

FOTO DE ARCHIVO: Varios agentes de la Guardia Civil y la Policía se reúnen antes de comenzar la búsqueda del joven británico Jay Slater en el barranco de Masca, en la isla de Tenerife, España

​La policía española ha incautado 30 toneladas de cocaína en un buque frente ‌a las costas ‌de las Islas Canarias y ha detenido sin fianza a su tripulación, compuesta por 23 personas, en la mayor incautación de esta droga jamás realizada en Europa.

Según informó el jueves la Audiencia Nacional, el Arconian, ​con bandera ⁠de las Islas Comoras, fue apresado por ‌la Guardia Civil el 1 de ⁠mayo, con un cargamento ⁠que se valoró en más de 812 millones de euros (956 millones de dólares).

La incautación supera ⁠con creces las 25 toneladas recuperadas ​por la policía alemana en ‌el puerto de Hamburgo en ‌junio de 2024, que hasta ahora ⁠era la mayor de Europa, y duplica con creces el propio récord de España de 13 toneladas, halladas en un cargamento ​de ‌plátanos ecuatorianos en Algeciras el año pasado.

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La operación, llevada a cabo con las autoridades estadounidenses y neerlandesas, será detallada por la policía el viernes.

Los investigadores ⁠creen que la cocaína iba a ser transferida en el mar a lanchas de alta velocidad e introducida de contrabando en la península. También se encontraron armas de fuego y munición a bordo, y se descubrió a seis ‌tripulantes escondidos cuando los agentes abordaron el barco.

Diecisiete de los tripulantes eran de Filipinas, mientras que los seis escondidos a bordo eran de Países Bajos y Surinam.

El tribunal ordenó prisión ‌preventiva sin fianza para la tripulación, alegando la gravedad de los presuntos delitos, el riesgo ‌de fuga ⁠y la probabilidad de que se produzcan nuevas actividades delictivas mientras continúa ​la investigación.

(1 dólar = 0,8495 euros)

Con información de Reuters