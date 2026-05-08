España incauta 30 toneladas de cocaína en una operación sin precedentes en Europa y detiene a 23 tripulantes

La policía española ha incautado 30 toneladas de cocaína en un buque frente a las costas de las Islas Canarias y ha detenido sin fianza a su tripulación, compuesta por 23 personas, en la mayor incautación de esta droga jamás realizada en Europa.
Según informó el jueves la Audiencia Nacional, el Arconian, con bandera de las Islas Comoras, fue apresado por la Guardia Civil el 1 de mayo, con un cargamento que se valoró en más de 812 millones de euros (956 millones de dólares).
La incautación supera con creces las 25 toneladas recuperadas por la policía alemana en el puerto de Hamburgo en junio de 2024, que hasta ahora era la mayor de Europa, y duplica con creces el propio récord de España de 13 toneladas, halladas en un cargamento de plátanos ecuatorianos en Algeciras el año pasado.
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La operación, llevada a cabo con las autoridades estadounidenses y neerlandesas, será detallada por la policía el viernes.
Los investigadores creen que la cocaína iba a ser transferida en el mar a lanchas de alta velocidad e introducida de contrabando en la península. También se encontraron armas de fuego y munición a bordo, y se descubrió a seis tripulantes escondidos cuando los agentes abordaron el barco.
Diecisiete de los tripulantes eran de Filipinas, mientras que los seis escondidos a bordo eran de Países Bajos y Surinam.
El tribunal ordenó prisión preventiva sin fianza para la tripulación, alegando la gravedad de los presuntos delitos, el riesgo de fuga y la probabilidad de que se produzcan nuevas actividades delictivas mientras continúa la investigación.
(1 dólar = 0,8495 euros)
Con información de Reuters