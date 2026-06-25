España exigirá una cobertura móvil mínima de cuatro horas en caso de cortes de luz

Vista del horizonte de Madrid, España

​España exigirá a los operadores de telefonía móvil que mantengan al menos cuatro ‌horas de cobertura ‌de red para la mayor parte de la población en caso de cortes de electricidad, en virtud de un nuevo decreto que se aprobará antes de que termine el año, anunció el jueves el ministro de Transformación ​Digital, Óscar ⁠López.

• Las redes móviles dejaron de funcionar ‌en toda España durante un apagón ⁠devastador ocurrido en abril ⁠de 2025 que afectó a Portugal y a España.

• La cobertura se implantará de forma gradual ⁠a lo largo de tres años: ​el primer año se cubrirá a ‌la mitad de la ‌población española, el 65% en el segundo ⁠y el 75% en el tercero.

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• El ministro no facilitó estimaciones de costos del plan, que implicaría la instalación de baterías ​u ‌otros sistemas de alimentación de emergencia en toda la infraestructura de comunicaciones móviles.

• La normativa se aplica a los operadores de telecomunicaciones y a los proveedores ⁠de infraestructura digital —incluidos los cables submarinos, los sistemas de satélite, los centros de datos y los puntos de intercambio de internet— que presten servicio a más de 500.000 usuarios o generen más de 50 millones de euros (56,80 millones de ‌dólares) en ingresos anuales.

• Los centros de gestión de redes de nivel medio deben permanecer operativos durante al menos 12 horas sin suministro eléctrico; los centros de control de nivel superior, ‌cuyo fallo podría afectar a todo el país, deben garantizar 24 horas de operatividad.

• Según el ‌decreto, los ⁠centros de llamadas de emergencia deben elaborar planes de seguridad y resiliencia ​que incluyan canales de comunicación de respaldo.

(1 dólar = 0,8803 euros)

Con información de Reuters