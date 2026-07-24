España declara el estado de emergencia nacional por los incendios cerca de Madrid y en Ávila

Vista de un incendio que se extiende por la sierra de Burgohondo, en Ávila, España

El ​Gobierno español declaró el jueves por la noche el estado de emergencia nacional después de que una serie ‌de incendios amenazaran a varias ‌localidades cercanas a Madrid y en la provincia vecina de Ávila, lo que obligó a evacuar a más de 10.000 personas mientras los bomberos luchaban por contener las llamas.

El Ministerio del Interior señaló que la decisión se tomó debido al estallido simultáneo de varios incendios, a las condiciones meteorológicas adversas ​y a la necesidad ⁠de movilizar amplios recursos de diferentes administraciones públicas, lo ‌que aumentaba la complejidad de las labores de ⁠extinción y de protección civil.

España y ⁠gran parte del sur de Europa se enfrentan a temporadas de incendios cada vez más graves, que los científicos han relacionado con ⁠el cambio climático. Los expertos señalan que el abundante ​crecimiento de la vegetación tras unas lluvias ‌primaverales inusualmente intensas se ha ‌secado debido al calor extremo del verano, lo que ha ⁠generado combustible para incendios que se propagan rápidamente.

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La Comunidad de Madrid solicitó ayuda, calificando la situación de "extrema gravedad". Señaló que los incendios activos en Villa del Prado, San Martín de ​Valdeiglesias y ‌Almorox, en la vecina Castilla-La Mancha, podían superar la capacidad de extinción actual. También advirtió de que el incendio de Burgohondo, en Ávila, podría alcanzar la Comunidad de Madrid en las próximas horas debido a ⁠las condiciones meteorológicas.

Más de 10.000 personas fueron evacuadas de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, según el gobierno regional.

En virtud de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de España, la declaración sitúa la emergencia bajo la autoridad directa del ministro del Interior, responsable de ‌coordinar la respuesta. Las autoridades señalaron que se trata de la primera declaración de este tipo relacionada con un incendio.

Se han desplegado más de 270 efectivos de emergencia y 40 unidades terrestres en las zonas afectadas, junto con varios contingentes de la Unidad ‌Militar de Emergencias (UME).

En lo que va de año se han quemado más de 100.000 hectáreas en España, lo que equivale aproximadamente a la ‌superficie media anual ⁠quemada en el país durante la última década. Trece personas han perdido la vida, lo que ​convierte a 2026 en una de las temporadas de incendios más mortíferas de las últimas décadas.

Con información de Reuters