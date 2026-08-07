España afirma haber desmantelado una de las mayores redes de tráfico de personas del Mediterráneo

La ​policía española ha desarticulado lo que ha calificado como una de las mayores redes de tráfico de personas que operaban en el ‌Mediterráneo, de la que se ‌cree que ha introducido a más de 2.000 migrantes en el país, según informaron las autoridades este viernes.

"La Guardia Civil y la Policía Nacional [...] han desarticulado con éxito una de las redes delictivas transnacionales más complejas, activas y peligrosas detectadas hasta la fecha en el Mediterráneo", afirmó la Guardia Civil española.

La operación se produce en un momento en que ​la migración y ⁠la trata de personas han vuelto a ocupar un primer plano ‌en España y en toda Europa, tras una avalancha masiva ⁠en la frontera del enclave español de ⁠Ceuta la semana pasada, en la que 72.000 personas entraron en la ciudad.

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Según el comunicado, la red utilizaba lanchas de alta velocidad para transportar ⁠drogas sintéticas desde España a Argelia con el fin de distribuirlas ​por el norte de África, donde existe una ‌elevada demanda de drogas como la ‌MDMA.

En el viaje de vuelta, traficaba con migrantes hacia la costa ⁠sureste de España y la isla de Ibiza.

La policía cree que el grupo —que recurría a una violencia extrema para proteger sus embarcaciones— llevó a cabo al menos 64 operaciones de tráfico y generó unos beneficios ​de 24 ‌millones de euros (27 millones de dólares).

Aunque el número de migrantes irregulares que llegaron a España por mar se redujo un 31 % entre enero y julio, esto se debió en gran medida a una caída del 60 % en las llegadas a las ⁠Islas Canarias, según datos del Ministerio del Interior.

Por el contrario, la inmigración irregular hacia la España peninsular y las Islas Baleares aumentó un 22 % y un 10 %, respectivamente, durante el mismo periodo, ya que los traficantes cambiaron sus rutas pasando por Argelia.

Durante la investigación, llevada a cabo en colaboración con Europol y las fuerzas policiales de Francia, Portugal y Polonia, las autoridades incautaron 18 ‌embarcaciones de alta velocidad y detuvieron a 77 personas en España y a una en Argelia.

La red cobraba hasta 12.000 euros por migrante y transportaba hasta 50 personas en una sola travesía, según el comunicado.

Las travesías marítimas eran extremadamente peligrosas, según la Guardia Civil, ya que los migrantes viajaban en ‌embarcaciones abarrotadas a gran velocidad y, a menudo, en mares agitados, sin luces y, en la mayoría de los casos, sin chalecos salvavidas.

"En ocasiones, incluso se ‌ataba a los ⁠ocupantes para evitar que cayeran por la borda durante la travesía", señaló la policía, añadiendo que la organización ejercía ​niveles extraordinarios de violencia contra sus propios miembros y los migrantes, así como contra las fuerzas policiales.

(1 dólar = 0,8681 euros)

(Reportaje de Javi West Larrañaga; edición de Aislinn Laing y Ros Russell, Editado en español por Juana Casas )