Entierran a un bebé palestino de siete meses asesinado por el ejército israelí

Funeral del bebé palestino Sam Abu Haykal, de 7 meses, en Hebrón.

​Un bebé palestino de siete meses fue enterrado el sábado en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, ‌un día después de ‌que el ejército israelí le matara a tiros y hiriera a sus padres cerca de Hebrón, según familiares que presenciaron el tiroteo y el Ministerio de Sanidad palestino.

Sam Fahd Abu Haikal, envuelto en un sudario blanco y una bandera palestina, fue enterrado en Hebrón ​tras celebrarse las ⁠oraciones fúnebres en una mezquita cercana. El bebé ‌murió el viernes mientras viajaba con su familia ⁠en coche cerca de la ⁠ciudad de Hebrón.

"Lo que nos ha pasado no es cuestión de una disculpa. Lo que ha pasado no ⁠es que se disparara por error y eso ​provocara esta tragedia", declaró el sábado ‌el padre del niño, Fahd.

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"Decir ‌que ocurrió por error, que ´no sabía que venían aquí´ ⁠o que la bala pasó de largo por accidente… no. En este caso no existe tal cosa como ´por error´".

El ejército israelí ha afirmado que se ​disparó un ‌solo tiro después de que los soldados "percibieran un vehículo acelerando hacia ellos". Ha reconocido que resultaron heridos "civiles no implicados" y ha dicho que el incidente está siendo investigado.

Según la abuela del ⁠niño, Firyal, la familia había detenido su coche tras ver a soldados israelíes en la zona de Tel Rumeida, al sur de Hebrón. Se produjeron disparos, según la abuela, y una bala atravesó el coche, matando a Abu Haikal e hiriendo a sus padres.

"Inmediatamente después de la llegada ‌de las fuerzas de ocupación, un soldado armado abrió fuego contra nosotros. Las balas impactaron en el coche", dijo Fahd.

"El soldado que nos disparó estaba a 10 metros de distancia. La bala atravesó el parabrisas delantero, me ‌atravesó el brazo y luego alcanzó a mi hijo en la cabeza y a mi esposa en la cara".

El ejército ‌no ha ⁠identificado a los soldados implicados ni ha dicho si estos seguían en servicio mientras ​se llevaba a cabo la investigación sobre el tiroteo.

(Reportaje de Yosri Aljamal en Hebrón; redacción de Alexander Cornwell; edición de Aidan Lewis, Editado en español por Juana Casas )