Quintela inauguró un nuevo parque solar en La Rioja: "El desarrollo energético también puede ser federal"

La provincia de La Rioja continúa con las inversiones en energía renovable y este viernes el gobernador, Ricardo Quintela, inauguró un nuevo parque solar en San Blas de Los Sauses. El mismo se suma a la generación de recursos energéticos en la región y a la búsqueda de maximizar la utilización de dispositivos que cuidan el medio ambiente.

En su cuenta de X (ex Twitter), Quintela destacó: "Inauguramos un nuevo Parque Solar Fotovoltaico en el Departamento San Blas de Los Sauces, que va a cubrir el 20% del consumo municipal de alumbrado público con energía renovable. Es el séptimo que ponemos en marcha en nuestra provincia, con 100 paneles solares de última tecnología, estructura de acero galvanizado y un sistema de monitoreo en tiempo real".

"Todo fue ejecutado con profesionales riojanos, demostrando que el desarrollo energético también puede ser federal, inclusivo y sustentable. Se seguirá trabajando para que cada rincón de La Rioja tenga acceso a una energía limpia y de calidad", aseguró el mandatario.

La Rioja marca el ritmo de la energía renovable en la región

En el marco de la feria InterSolar 2025 en São Paulo, el Parque Arauco, uno de los mayores generadores de energía del país, anunció un acuerdo estratégico con Trina Solar, líder global en tecnología fotovoltaica. Esta colaboración público-privada permitirá optimizar la producción del parque al incorporar paneles solares de última generación y sistemas de seguimiento inteligentes.

Además, la integración de electrónica de potencia de Huawei solidificará al complejo como un referente a nivel internacional. Este paso no solo refuerza la posición de La Rioja como un polo innovador en energías limpias, sino que también contribuye al desarrollo sostenible de Argentina. Las autoridades de La Rioja, incluyendo a su secretario de Energía, Alfredo Pedrali, y representantes del Parque Arauco, como su presidente Ariel Parmigiani, aprovecharon el encuentro para explorar nuevas líneas de cooperación, enfocándose en el almacenamiento de energía a gran escala, un aspecto vital para el futuro de las renovables.

La provincia tiene un historial notable, siendo la primera en Argentina en inyectar energía renovable al sistema en 2009. Hoy en día, La Rioja abastece el 100% de la demanda eléctrica de sus hogares y casi el 66% de su demanda total con fuentes limpias. A pesar de este progreso, el sector enfrenta obstáculos significativos, como la falta de políticas públicas nacionales estables y la necesidad de una mayor inversión en la infraestructura de transmisión eléctrica.