Ucrania lanza misiles Storm Shadow y drones contra instalaciones rusas de petróleo y gas

Un artillero ucraniano prepara proyectiles para disparar un obús M777 hacia las tropas rusas en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania.

‍Ucrania lanzó misiles británicos Storm Shadow y drones de largo alcance de ‍fabricación nacional para ⁠atacar varias instalaciones rusas de petróleo y gas, según informaron el jueves responsables militares y de seguridad ucranianos.

Ucrania ha utilizado anteriormente los misiles de fabricación británica para atacar objetivos industriales rusos que, según afirma, ayudan a la guerra de Moscú.

El Estado Mayor ‌ucraniano dijo que la fuerza ⁠aérea utilizó misiles de ⁠crucero Storm Shadow para atacar la refinería de petróleo Novoshakhtinsk en la región rusa de ‍Rostov.

"Se registraron múltiples explosiones. El objetivo fue alcanzado", dijo el ⁠Estado Mayor en la ‌aplicación Telegram el jueves.

La refinería era uno de los mayores proveedores de productos petrolíferos del sur de Rusia y suministraba gasóleo y combustible para aviones a ‌las ‌tropas rusas que combaten en Ucrania.

El servicio de seguridad ucraniano SBU dijo que los drones de largo alcance de fabricación local alcanzaron tanques de ​productos petrolíferos en el puerto ruso de Temryuk, en la región de Krasnodar, y una planta de procesamiento de gas en Oremburgo, en el suroeste de Rusia.

La planta de procesamiento de gas de Oremburgo, la mayor ‍del mundo en su género, está situada a unos 1.400 kilómetros de la frontera con Ucrania.

En la región de Krasnodar, las autoridades regionales rusas informaron de que dos ​tanques de productos petrolíferos se incendiaron en el puerto meridional de Temryuk tras el ataque ​con drones. Las llamas cubrieron un área de unos 2.000 metros cuadrados, dijeron ⁠las autoridades de la sede operativa de Krasnodar en la aplicación Telegram.

Con información de Reuters