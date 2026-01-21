Efemérides del 21 de enero: qué pasó un día como hoy

"El abrazo del alma", entre Ubaldo Matildo "Pato" Fillol, el Conejo Tarantini y Víctor Dell'Aquila (Crédito: Ricardo Alfieri).

Cada 21 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Emiliano Sala y Lenin hasta un nuevo aniversario de la tragedia de los bomberitos en Puerto Madryn.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1506 - Guardia Suiza

Fue creado el cuerpo militar encargado de la seguridad en el Vaticano. Tiene su cuartel frente al Palacio Apostólico Pontificio.

1823 - Fallecimiento de Cayetano Rodríguez

En Buenos Aires murió el fraile, poeta y diputado en el Congreso de Tucumán que declaró la Independencia argentina el 9 de julio de 1816.

1896 - Club Atlético Banfield

Un grupo de comerciantes ingleses fundó “El Taladro”. En la máxima categoría del futbol argentino se consagró campeón en 2009.

1924 - Nacimiento de Benny Hill

El actor protagonista del ciclo El show de Benny Hill, considerado como uno de los mejores programas de humor del mundo, nació en Hampshire, Inglaterra.

1924 - Fallecimiento de Lenin

El principal líder de la Revolución bolchevique de 1917 y máximo dirigente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas murió en Léninsky, en Rusia.

1950 - Fallecimiento de George Orwell

El escritor y autor de novelas como Rebelión en la granja y 1984, obra con la que se creó el concepto de Gran Hermano, murió en Londres, Inglaterra.

Libros de George Orwell

1961 - Festival de Cosquín

Realizaron la primera edición del evento de folclore sobre la ruta nacional 38, con el fin de promover el turismo del Departamento de Punilla, en la provincia de Córdoba.

1980 - Jorge Luis Borges

El escritor y ensayista recibió el Premio Cervantes, el más importante de la literatura castellana, en una ceremonia presidida por los Reyes de España en la ciudad de Madrid.

1984 - Primer disco de Bon Jovi

Salió a la venta su álbum debut homónimo. Contiene temas como She don’t know me, Burning for love y Runaway.

1991 - Prince en Argentina

En el estadio de River Plate el genial músico realizó su primera y única presentación en el país.

1994 - Tragedia de los bomberitos

Durante un incendio ocurrido en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, murieron 25 bomberos de entre 11 y 23 años.

2019 - Fallecimiento de Emiliano Sala

El futbolista murió en un accidente aéreo al estrellarse la avioneta en la que viajaba sobre el canal de la Mancha.

Emiliano Sala

2026 - Día Internacional del Abrazo

Esta fecha es celebrada para visibilizar el deseo de manifestar el afecto a los seres queridos, amigos o familiares.