Oficial: ARCA publicó la nueva escala de Ganancias y las tablas de deducciones 2026

El nuevo piso para el pago de Ganancias.

En los últimos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó las nuevas escalas y deducciones del impuesto a las Ganancias que se emplearán en el primer semestre del 2026.

Esto se aplicará a los trabajadores en relación de dependencia que cobren a partir de cierto sueldo. Los empleadores ya pueden recalcular las retenciones correspondientes a los sueldos de enero.

En ese sentido, la ex AFIP informó que el nuevo piso salarial para pagar el impuesto en este 2026 arranca en $ 2.490.038 mensuales netos, en el caso de un empleado soltero sin hijos.

En tanto, una persona casada con dos hijos, comienza a tributar desde $ 3.302.179 de ingresos netos mensuales. Si se trata de un casado sin hijos, tributa desde $ 2.894.000.

Es importante remarcar que la aplicación de las nuevas tablas es retroactiva al 1 de enero, por lo cual, si las empresas ya liquidaron salarios utilizando las escalas vigentes en 2025, deberán realizar un recálculo en el próximo pago. En ese caso, los empleadores deberán devolver a los empleados los montos retenidos en exceso.

Cómo quedó la escala de deducciones

Respecto de las deducciones por cargas de familia, el tope para el cónyuge asciende a $ 4.851.964,66. Por su parte, la deducción por hijo alcanza los $ 2.446.863,48. La deducción especial, en tanto, se fija en $ 18.031.308,76.

En cambio, para junio (el último mes del semestre), la ganancia no imponible llega a $2.575.901,25, la deducción por cónyuge a $2.425.982,33 y la deducción por hijo a $1.223.431,74.

ARCA también actualizó la escala anual del impuesto correspondiente al primer semestre de 2026: El primer tramo, de hasta $ 2.000.030,09 de ganancia neta imponible acumulada, tributa una alícuota del 5%. A partir de allí, las tasas avanzan de manera progresiva al 9%, 12%, 15%, 19%, 23%, 27% y 31%, hasta llegar a la alícuota máxima del 35% para ganancias superiores a $60.750.913,96, con un impuesto fijo acumulado previo de $14.672.720,74.