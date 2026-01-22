Noboa acusó a Colombia de descuidar la frontera común y le impuso 30% de aranceles

En medio del Foro Económico de Davos, el gobierno de Ecuador anunció la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1° de febrero. La medida fue confirmada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien acusó a Bogotá de no cooperar de manera efectiva en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Desde su asunción al frente del gobierno ecuatoriano, Daniel Noboa acusa a las autoridades colombianas de no cuidar la frontera de 600 kilómetros que separa a ambos países, la cual es parte de una región estratégica y altamente permeable donde operarían guerrillas colombianas y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas y al contrabando. Según Quito, la falta de control del lado colombiano profundizó la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador.

Las declaraciones de Noboa se produjeron durante su participación en el Foro de Davos, donde volvió a posicionar la seguridad como uno de los ejes centrales de su gestión. Desde que asumió el poder en noviembre de 2023, el mandatario declaró una "guerra" abierta contra más de una veintena de grupos criminales con vínculos con cárteles internacionales.

"Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna", afirmó Noboa en la red social X. En ese marco, explicó que el nuevo arancel se mantendrá "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume".

El presidente subrayó que su país realizó "esfuerzos reales de cooperación" con Colombia, incluso a pesar de mantener un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales. De acuerdo con datos del Banco Central ecuatoriano, Colombia es el principal socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina: en 2024, las exportaciones ecuatorianas alcanzaron los 850 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 2.112 millones.

Los números de la crisis de seguridad en Ecuador

La situación de seguridad en Ecuador se deterioró de manera acelerada en los últimos años. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el país alcanzó en 2025 una tasa de 52 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que equivale a un asesinato por hora y lo convierte en el más violento de América Latina. Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y por su territorio circula cerca del 70% de la droga que se dirige a Estados Unidos, Europa y Oceanía.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, reforzó las críticas al señalar que las autoridades colombianas "no están tomando las medidas correctas para prevenir el cultivo, procesamiento y envío de droga hacia Ecuador". Incluso aseguró que existe una orden para que fuerzas militares colombianas se retiren unos 50 kilómetros de la frontera.

En diciembre pasado, Ecuador restringió el tránsito fronterizo al habilitar solo el paso de Rumichaca con Colombia y Huaquillas con Perú por razones de seguridad nacional. De acuerdo a las autoridades ecuatorianas, las zonas selváticas y fluviales con numerosos pasos ilegales, siguen siendo "uno de los principales desafíos" en la lucha contra el crimen organizado en la región.