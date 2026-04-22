En plena crisis nacional, Moody's califica de estables las acciones y deuda de Mirgor

La calificadora de riesgo Moody's estimó que tanto la deuda -en pesos y dólares- como las acciones de la empresa Mirgor se mantienen "estables", una conclusión de más favorable en medio de la dura crisis económica que azota al país y de la flexibilización del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que impulsa el Gobierno Nacional. "Las calificaciones reflejan la sólida posición competitiva, la elevada escala operativa y el adecuado nivel de endeudamiento y coberturas de interés", sentenció el informe del capítulo argentino de la consultora internacional.

Se trata de la misma calificación que la empresa mantiene hace cuatro años. Moody's reconoce todos los desafíos económicos impuestos por el contexto nacional argentino e internacional, pero lo sopesa con "la consolidación de nuevos negocios fuera de Tierra del Fuego y el incremento en el nivel de exportaciones y negocios en el exterior del país”.

“Esperamos que los ingresos de Mirgor alcancen niveles de USD 1.800 millones para el cierre del ejercicio 2026 con márgenes de EBITDA de 7-10%, en línea con la estrategia de crecimiento del grupo económico basada en la expansión de su capacidad productiva, el desarrollo de nuevos negocios y el fortalecimiento de sus alianzas comerciales, particularmente en los segmentos industrial, automotriz y agroindustrial”, sostuvo en su informe.

Además, destacó que “Mirgor posee adecuados niveles de endeudamiento" e hizo hincapié en "una reconfiguración de la estructura de vencimientos hacia plazos más largos".

Para Moody's, la empresa mantiene la "posición líder en la industrialización y comercialización de autopartes en el mercado local y en exportación". Además, ha avanzando en una "adecuada diversificación de ingresos con la incorporación de las plantas en Buenos Aires y la incorporación de Mirgor Agro"; forjó "alianzas estratégicas con marcas internacionales en la industria de la electrónica", "aumentó la participación de negocios del exterior en las ventas totales" y consiguió una "elevada flexibilidad financiera, con acceso a línea de crédito con bancos nacionales e internacionales".

Todos esos elementos, según la consultora, garantizaron una calificación "estable", pese a los vaivenes que supone la exposición de cualquier empresa que opera en Tierra del Fuego a los cambios de política fiscal que impuso el Gobierno Nacional, y al impacto que inexorablemente sufren todos los actores económicos frente a la caída del nivel de actividad promedio en el país.

Un sector azotado por las políticas de Milei

A la flexibilización del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego se suman dos elementos de la crisis económica nacional que están causando estragos en la provincia: la apertura importaciones y el derrumbe del consumo interno. Y en esta provincia, el efecto es enorme.

La fábrica de aires acondicionados Aires del Sur, en Río Grande, quebró y dejó a 140 trabajadores sin empleo, muchos de los cuales tomaron la planta ante el abandono de la empresa. En Ushuaia, a finales del año pasado, se reportaron más de 150 despidos en la firma electrónica Newsan. Mirgor no quedó afuera: en 2025, activó más de 300 suspensiones de trabajadores y luego se denunciaron decenas de despidos y desvinculaciones.

El sector textil también se ve golpeado. Uno de los ejemplos es el de Sueño Fueguino, que despidió a 35 trabajadores y tiene otros 130 puestos amenazados por la crisis.

El contexto general es el de un proceso desindustrialización que ya se costó más de 2.000 puestos de trabajo, especialmente en las empresas más pequeñas sin posibilidades de invertir y diversificarse.