La semilla del Garrahan que florece en Formosa: el alimento neonatal elaborado a medida y que salva a miles de bebés prematuros

En 2010, en el marco de un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo de Formosa y el Hospital Garrahan, una comitiva de técnicos del laboratorio provincial Laformed viajó a Buenos Aires para capacitarse en una técnica clave para el área pediátrica y neonatal. A partir de esa experiencia, y por decisión del Gobierno de Formosa, en 2011 se comenzó a elaborar en la provincia la mezcla de nutrición parenteral extemporánea, una fórmula intravenosa fundamental para la alimentación de neonatos.

En diálogo con El Destape, el presidente de la asociación Laformed S.A, Rodrigo Gómez, detalló: "Este producto reduce la internación de los neonatos en incubadoras de 20 a 5 días". Y sentenció: "Es algo que nos llena mucho de orgullo como trabajadores de la empresa. Todos los neonatos que nacieron en los últimos 15 años recibieron este producto. Esto es pensar la salud como prioridad".

La alimentación parenteral es una solución líquida que se administra vía intravenosa para proporcionar nutrientes esenciales al recién nacido, cuando éste no puede alimentarse vía oral o por vía de una sonda. Por orden médica, el preparado contiene distintos tipos de azúcares, lípidos, vitaminas, y aminoácidos.

Reducir costos, invertir en salud

Laformed es una Sociedad Anónima que, con el 95% de acción estatal, se transformó en la herramienta que permite a Formosa abastecer a todo el sistema de salud provincial. "En Córdoba hay una multinacional pero es privada y tiene un nivel de producción estandarizada y no personalizada como sucede acá", describió el director de la empresa formoseña, y agregó: "Salvo por el Garrahan que abastece su propia demanda, en Buenos Aires se hace un producto como el nuestro, pero en menor escala, y depende también del sector privado".

Desde el laboratorio, informaron que la producción anual ronda en más de 5.100 bolsas. En la que detallan detallan que de 1 litro, 600 bolsas; de 500 mililitros, 1580 bolsas; y de 250 mililitros, 3.000 bolsas. Asimismo, el técnico explicó que día a día se van ajustando las fórmulas de la leche neonatal ya que se hace un seguimiento particular en cada uno de los infantes. Esto genera la rápida mejora y en consecuencia, el alta temprana para que los bebés puedan irse con su familia, con una mejora en la calidad de vida de las familias formoseñas, y así, también liberar las camas para otros pacientes. "Nuestro trabajo termina cuando finalizamos los pedidos del día", exclamó Gómez.

En junio, el gobernador Gildo Insfrán inauguró una ampliación y modernización clave para el área donde incorporó nuevas líneas de producción con la correspondiente maquinaria adecuada.

El Hospital Garrahan como faro de salud en el país y el Conosur

En referencia al ajuste que se está dando en el Hospital Garrahan, desde Formosa manifestaron su preocupación por el estado de esta institución pediátrica de excelencia donde se hacen 100 trasplantes anuales, 600 mil consultas de enfermedades graves en niños y adolescentes, y tratan el 40% de los niños con cáncer. “Lo que sucede con el Garrahan nos llena de tristeza. Fue una movida muy importante para Laformed y para la propia provincia. Ellos nos hicieron todo el aporte y la capacitación de su conocimiento a nosotros. Fueron ellos hace 15 años quienes nos permitieron llegar hoy dónde estamos", señaló Gómez.

En la misma línea, y con áreas habilitadas por la ANMAT, Formosa busca expandir su asistencia a otros puntos dentro del Norte Grande, tales como Chaco y Corrientes: "La próxima meta para Laformed es poder expandirse y llegar a otras provincias del norte grande. Ahora comenzamos con el papeleo, todo el camino. Sería un peso enorme como laboratorio y como provincia", confió Gómez.

Formosa repatría a profesionales

Mientras a nivel nacional distintos profesionales emigran al exterior para buscar nuevas fuentes laborales, Formosa habilita las puertas para que personal calificado vuelva a tener oportunidades en su propia tierra natal.

Luis Ayala es técnico en Laboratorio y se formó en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF): "En el 2000, por cuestiones laborales tuve que irme de la provincia y me fui a Chaco a trabajar a una empresa productora de quebracho", comentó. Del mismo modo, explicó que a los años pudo regresar y en el 2007 fue contratado por Laformed donde trabaja hasta el día de hoy. "Como ciudadano, nacido y criado acá, me llena de orgullo. Si bien en su momento a uno le tocó migrar, una vez que volví, pude ver todo lo que es la provincia, todos los proyectos. Me llena de orgullo y de tranquilidad”, expresó Ayala, y describió: "Estamos trabajando ingenieros químicos, técnicos, bromatólogos que trabajan en la producción del producto".

"Yo soy quien coordina el área. Nosotros nos manejamos directamente con el Hospital de la Madre y el Niño que es el nosocomio que recibe a todos los neonatos de la provincia", informó Gómez y expresó: "No solamente asistimos al sector público, sea neonatal o pediatría, sino también pedidos por parte del sector privado". Fue así que, por su parte, el director Rodrigo Gómez describió que hay una imágenes que se suele repetir: padres que se acercan con el carnet de la prepaga privada en la mano para solicitar que el laboratorio estatal provincial le produzca el alimento para salvarle la vida a su hijo.