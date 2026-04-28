Empresarios de Formosa rechazaron las amenazas de intervención federal impulsadas por Paoltroni

Desde el sector económico de Formosa expresaron su rechazo al pedido de intervención federal incentivado por el senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni. Desde la Federación Económica de Formosa se trata de una iniciativa sin fundamentos que pone en riesgo el orden institucional. Además, remarcaron su apoyo al gobernador Gildo Insfrán quien renovó su mandato por elecciones democráticas en junio de 2023 por amplia mayoría.

"Plantear una intervención en una provincia donde se respeta plenamente el sistema republicano, con división de poderes en funcionamiento y procesos electorales legítimos, constituye un grave precedente institucional que no puede ser avalado desde ningún sector responsable de la vida democrática argentina", el presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanin en diálogo con Siempre Formosa, y advirtió que la propuesta afecta directamente la estabilidad democrática de la provincia.

Zanin remarcó que Formosa mantiene un funcionamiento institucional regular, con autoridades elegidas mediante el voto popular, por lo que se refleja la voluntad de la ciudadanía en cada proceso electoral. En ese sentido, consideró que cualquier intento de intervención desconoce ese marco democrático y vulnera el principio de autonomía provincial.

Impacto en la economía

Desde la mirada empresarial, el dirigente advirtió que este tipo de planteos genera incertidumbre y afecta las condiciones necesarias para el desarrollo productivo. “Las instituciones sólidas son la base sobre la cual se construye la confianza, se promueve la inversión y se sostiene el crecimiento de las economías regionales. Cualquier intento de alterar ese equilibrio impacta negativamente en todo el entramado productivo”, advirtió.

Asimismo, destacó que en la provincia se consolida un esquema de trabajo articulado entre el sector público y privado, que permitió fortalecer actividades industriales, de servicios y agroindustriales en distintos puntos del territorio. En esa línea, subrayó que este proceso de desarrollo "no puede ser puesto en riesgo por decisiones de carácter político que carecen de sustento real", y remarcó la importancia de preservar la estabilidad institucional para sostener el crecimiento económico.

Finalmente, el sector empresarial de Formosa manifestó su firme respaldo a la institucionalidad provincial y subrayó la importancia de proteger el sistema federal y la soberanía popular. A través de un comunicado, enfatizaron que cada jurisdicción posee el derecho legítimo de trazar su propio rumbo político y social, basándose estrictamente en las decisiones democráticas de sus ciudadanos.

Los representantes del ámbito privado advirtieron sobre los riesgos significativos que implicaría una intervención federal en el territorio y señalaron que una medida de esta naturaleza no solo alteraría el orden político local, sino que también generaría repercusiones económicas negativas, lo que afectaría la estabilidad y el desarrollo de la región.