Emiratos Árabes Unidos destinará miles de millones de dólares a Irán, según fuentes

Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán

Por Andrew Mills, Marwa ​Rashad y Ahmad Ghaddar

DUBÁI/LONDRES, 12 jun (Reuters) - Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han acordado desbloquear miles de millones ‌de dólares para Irán, ‌dijeron cuatro fuentes, en un giro táctico tras semanas de ataques iraníes contra el rico Estado árabe del golfo Pérsico durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

La noticia, de la que no se había informado antes, coincide con las etapas finales ​de unas negociaciones ⁠más amplias entre Teherán y Washington para poner fin ‌a la guerra.

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Las conversaciones, según los diplomáticos, podrían ⁠implicar la liberación de decenas ⁠de miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros en virtud de las sanciones estadounidenses.

Dos ⁠fuentes regionales comunicaron a Reuters que los EAU ​habían acordado liberar un total de ‌10.000 millones de dólares, de ‌los cuales más de 3.000 millones ya se habían ⁠entregado.

Otras dos fuentes con conocimiento del acuerdo situaron el total de los fondos implicados en 20.000 millones de dólares, y añadieron que la medida se había acordado a ​cambio del ‌cese de los ataques iraníes contra los EAU. Una de las fuentes con conocimiento del acuerdo también dijo que ya se había puesto a disposición un primer tramo de 3.000 millones de ⁠dólares.

Reuters no pudo determinar si los fondos destinados a las transferencias pertenecen a los EAU o proceden de cuentas iraníes bloqueadas desde hace tiempo en el sistema bancario de los EAU, o de cualquier otro lugar.

Sin embargo, un funcionario de los EAU, al que se le pidió que comentara la ‌transferencia, dijo que el país estaba tratando de aliviar la tensión y fomentar la paz.

"La política exterior de los EAU se guía por la promoción de la distensión y la reducción de las tensiones en toda la región, al ‌tiempo que se fomenta una paz y una estabilidad duraderas", dijo el funcionario.

"Los EAU apoyan los esfuerzos, incluidos los emprendidos ‌por Estados Unidos, ⁠para proteger a los pueblos de la región de las repercusiones del conflicto".

La Casa Blanca ​no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la medida.

(Contribución de Timour Azhari, Maha El Dahan y Timothy Gardner; edición en español de Javier López de Lérida)