Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP y la OPEP+ en un duro golpe para el grupo

FOTO ARCHIVO: Buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia omaní de Musandam

Emiratos Árabes Unidos anunció el martes su ‌salida ‌de la OPEP y de la OPEP+, en un duro golpe para los grupos de exportadores de petróleo y su ​líder de ⁠facto, Arabia Saudita, en ‌un momento en ⁠que la guerra ⁠con Irán ha provocado una crisis energética sin precedentes ⁠y desestabilizado la economía ​mundial.

La sorprendente pérdida ‌de EAU, miembro ‌de larga data de ⁠la OPEP, podría generar desorganización y debilitar al grupo, que por ​lo ‌general ha tratado de mostrar un frente unido a pesar de los desacuerdos internos ⁠sobre una variedad de temas, desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.

Los productores del Golfo de la OPEP ya han tenido ‌dificultades para enviar sus exportaciones a través del estrecho de Ormuz, un paso entre Irán y Omán por ‌el que normalmente pasa una quinta parte del crudo ‌y el ⁠gas natural licuado del mundo, debido ​a las amenazas y los ataques iraníes contra los buques.

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Con información de Reuters