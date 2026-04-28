Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP y la OPEP+ en un duro golpe para el grupo

Emiratos Árabes Unidos anunció el martes su salida de la OPEP y de la OPEP+, en un duro golpe para los grupos de exportadores de petróleo y su líder de facto, Arabia Saudita, en un momento en que la guerra con Irán ha provocado una crisis energética sin precedentes y desestabilizado la economía mundial.
La sorprendente pérdida de EAU, miembro de larga data de la OPEP, podría generar desorganización y debilitar al grupo, que por lo general ha tratado de mostrar un frente unido a pesar de los desacuerdos internos sobre una variedad de temas, desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.
Los productores del Golfo de la OPEP ya han tenido dificultades para enviar sus exportaciones a través del estrecho de Ormuz, un paso entre Irán y Omán por el que normalmente pasa una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo, debido a las amenazas y los ataques iraníes contra los buques.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Con información de Reuters