Embajadores de Francia, Alemania y Reino Unido asisten a reunión en la Cancillería rusa, según Rusia

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa por delante de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en Moscú, Rusia

Los embajadores de Francia, Alemania y Reino Unido llegaron el ‌jueves a una ‌reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo el ministerio en un comunicado que no proporcionó ningún motivo ni más detalles.

El ministerio publicó un video de los ​tres diplomáticos ⁠llegando y entrando en el edificio ‌situado en el centro de ⁠Moscú.

Los líderes de ⁠Francia, Alemania y Reino Unido —que encabezan una alianza informal de seguridad llamada E3, ⁠una de las principales fuentes de ​apoyo internacional a Ucrania— ‌se reunieron el ‌domingo pasado con el presidente ucraniano, ⁠Volodímir Zelenski, en Londres, donde dijeron que respaldaban su llamamiento a un alto el fuego.

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En la reunión ​en ‌Downing Street, los cuatro acordaron que la actual línea de contacto entre las fuerzas rusas y ucranianas debía ser el punto ⁠de partida para las conversaciones, que Ucrania debía contar con garantías de seguridad jurídicamente vinculantes, incluido el despliegue de una fuerza multinacional, y que los activos financieros rusos congelados permanecerían inmovilizados hasta ‌que Rusia hubiera compensado a Ucrania por los daños causados por la guerra.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha mantenido su postura de línea dura sobre ‌la guerra, pero también dejó entrever la semana pasada que las propuestas de paz ‌del presidente ⁠estadounidense, Donald Trump, podrían ayudar a poner fin a ​los combates.

Con información de Reuters