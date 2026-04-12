Elecciones parlamentarias húngaras en Budapest

Por Judith Langowski y Gergely ​Szakacs

BUDAPEST, 12 abr (Reuters) - El líder nacionalista húngaro Viktor Orbán reconoció su derrota el domingo tras la aplastante victoria electoral del partido opositor Tisza, lo ‌que supone un revés para ‌sus aliados en Rusia y el presidente estadounidense Donald Trump.

Los resultados, basados en el recuento del 46% de los votos, mostraban que el partido Tisza liderado por Peter Magyar, de centroderecha y proeuropeo, obtenía 135 escaños -lo que supone una crucial mayoría de dos tercios- en el Parlamento de 199 miembros, por delante de la agrupación Fidesz de Orbán.

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"Los resultados electorales aún no son definitivos, pero la situación ​es clara", declaró Orbán en ⁠las oficinas de campaña de Fidesz. "El resultado electoral es doloroso para nosotros".

Las ‌encuestas pronosticaban una participación récord, y la televisión húngara mostró largas ⁠colas fuera de algunos colegios electorales de Budapest. ⁠Los datos media hora antes del cierre de las urnas indicaban que el 77,8% de quienes podrían sufragar había emitido su voto, frente al 67,8% de hace ⁠cuatro años.

Si los resultados definitivos confirman las estimaciones, el fin del mandato ​de Orbán tras 16 años en el poder tendrá importantes ‌implicaciones no solo para Hungría, sino también ‌para la Unión Europea, Ucrania y más.

Probablemente supondrá el fin del papel ⁠antagonista de Hungría dentro de la UE, lo que podría abrir el camino a un préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) a la Ucrania, bloqueado por Orbán.

La derrota de Orbán también podría significar la eventual liberación de ​los fondos de ‌la UE a Hungría que el bloque había suspendido debido a lo que Bruselas calificó como la erosión de los estándares democráticos por parte del primer ministro.

La salida de Orbán privaría además al presidente ruso, Vladímir Putin, de su principal aliado en la UE y causaría ⁠conmoción en los círculos de la derecha occidental, incluida la Casa Blanca.

En Hungría, el resultado podría allanar el camino para unas reformas que, según Tisza, tendrían como objetivo frenar la corrupción y poner fin al retroceso democrático del que la UE lleva tiempo acusando al primer ministro.

Sin embargo, el alcance de dichas reformas dependerá de si Tisza consigue la mayoría constitucional de dos tercios necesaria para revertir gran parte del legado del ‌actual líder.

Orbán, un nacionalista euroescéptico, ha creado un modelo que el movimiento MAGA de Trump y sus admiradores en Europa consideran un modelo a seguir.

Pero muchos húngaros están cada vez más cansados de Orbán, de 62 años, luego de tres años de estancamiento económico y un aumento vertiginoso del costo de la vida, así como por los ‌informes que indican que los oligarcas cercanos al gobierno están amasando cada vez más riqueza.

Magyar, tras emitir su voto en Budapest, afirmó que los húngaros harían historia al elegir "entre Oriente ‌y Occidente".

Orbán había presentado ⁠las elecciones como una situación de "guerra o paz". Durante la campaña, el gobierno empapeló el país con carteles que advertían que ​Magyar arrastraría a Hungría a la guerra de Rusia contra Ucrania, algo que él niega rotundamente.

(1 dólar = 0,8533 euros)

(Reporte adicional de Krisztina Than, Anita Komuves, Lili Bayer, Thomas Holdstock y Judith Langowski; escrito por Justyna Pawlak. Editado en español por Javier Leira)