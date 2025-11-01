Hassan logra aplastante victoria en elecciones de Tanzania marcadas por la violencia

FOTO DE ARCHIVO: Varios automovilistas pasan junto a una valla publicitaria de la campaña electoral de la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, antes de las elecciones generales en el distrito de Ilala, en Dar es Salaam

ers) -La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, fue declarada el sábado vencedora de unas elecciones que desencadenaron protestas mortales en todo el país esta semana por la exclusión de sus principales contrincantes.

La comisión electoral de la nación del este de África dijo que Hassan, que asumió el poder en 2021 tras la muerte en el cargo de su predecesor, recibió más de 31,9 millones de votos, o el 97,66% del total, lo que le otorga un mandato de cinco años.

Las protestas estallaron durante la votación del miércoles para presidente y Parlamento, con algunos manifestantes arrancando pancartas de Hassan y prendiendo fuego a edificios gubernamentales y la policía disparando gases lacrimógenos y haciendo disparos, según testigos.

Los manifestantes están enfadados porque la comisión electoral excluyó de la carrera electoral a los dos principales contrincantes de Hassan y por lo que los grupos de derechos humanos han denunciado como detenciones y secuestros generalizados de opositores.

En un discurso desde la capital administrativa, Dodoma, tras ser proclamada vencedora, Hassan afirmó que las acciones de los manifestantes no eran "ni responsables ni patrióticas".

"Cuando se trata de la seguridad de Tanzania, no hay debate: debemos utilizar todas las vías de seguridad disponibles para garantizar que el país sigue siendo seguro", afirmó.

LA OPOSICIÓN DICE QUE CIENTOS MURIERON EN LAS PROTESTAS

El principal partido de la oposición de Tanzania, CHADEMA, que fue excluido de las elecciones por negarse a firmar un código de conducta y cuyo líder fue detenido por traición en abril, afirmó el viernes que cientos de personas habían muerto en las protestas.

La oficina de derechos humanos de la ONU dijo que informes fidedignos indicaban que al menos 10 personas habían muerto en tres ciudades.

El gobierno tachó de "enormemente exagerada" la cifra de muertos presentada por la oposición y ha rechazado las críticas a su historial en materia de derechos humanos. Reuters no pudo verificar de forma independiente las cifras de víctimas.

Las autoridades han impuesto un toque de queda en todo el país desde el miércoles y han restringido el acceso a Internet. Se han cancelado muchos vuelos internacionales y se han interrumpido las operaciones en el puerto de Dar es Salaam, centro neurálgico para la importación de combustible y la exportación de metales extraídos en toda la región.

En un comunicado emitido el viernes por su portavoz, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pidió "una investigación exhaustiva e imparcial de todas las acusaciones de uso excesivo de la fuerza" y deploró la pérdida de vidas humanas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Mahmoud Thabit Kombo, negó las acusaciones de que los servicios de seguridad hubieran hecho un uso excesivo de la fuerza, y dijo a Reuters que sólo se habían producido "algunos pequeños focos de incidentes" provocados por elementos criminales.

CRÍTICAS RECIENTES A HASSAN

La comisión electoral declaró que la participación se había acercado al 87% de los 37,6 millones de votantes registrados en el país.

Esa cifra levantó ampollas entre los críticos del Gobierno, que señalaron que el predecesor de Hassan, John Magufuli, ganó la reelección en 2020 con solo 12,5 millones de votos con una participación de menos de 15 millones de votantes.

La participación parecía baja el miércoles, según testigos, con algunos colegios electorales obstaculizados por las protestas.

Hassan, de 65 años, recibió elogios tras asumir el cargo en 2021 por aliviar la represión gubernamental, pero más recientemente se ha enfrentado a las críticas de partidos y activistas de la oposición tras una serie de detenciones y supuestos secuestros de opositores.

El año pasado, dijo que había ordenado una investigación sobre las denuncias de secuestros, pero no se han publicado conclusiones oficiales.

Durante la campaña, pregonó sus logros en la ampliación de las redes de carreteras y ferrocarriles y el aumento de la capacidad de generación de energía.

(Escrito por Aaron Ross; Editado en Español por Ricardo Figueroa)