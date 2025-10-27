Resultados por distrito: cómo se repartieron los votos entre el peronismo y La Libertad Avanza en la provincia de La Rioja

En las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, La Rioja registró 206.067 votos afirmativos. El triunfo correspondió a Federales Defendamos La Rioja, que sumó el 43,57% de los sufragios y mantuvo una banca en la Cámara de Diputados para Gabriela Pedrali. En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo el 43,27% de los votos y logró que Gino Visconti acceda a una banca en Diputados. A pesar de la estrecha diferencia, el oficialismo se impuso en la mayoría de los departamentos, consolidando su presencia territorial.

Sección por sección; cómo salieron las votaciones

El mapa electoral mostró una distribución dispar entre el interior y la capital. En Arauco, Federales Defendamos La Rioja lideró con el 49,89%, seguido por LLA con el 41,13% y la Unión Cívica Radical (UCR) con el 3,67%. En Castro Barros, el oficialismo alcanzó el 59,08% frente al 28,26% del espacio liberal y el 5,04% de la UCR, mientras que en Chamical la diferencia fue más ajustada: 47,15% para el oficialismo y 42,72% para La Libertad Avanza.

En Chilecito, el segundo distrito más importante, Federales Defendamos La Rioja obtuvo el 44,39% frente al 43,55% de LLA, con una brecha de menos de un punto. En contraste, la Capital fue el único departamento donde el espacio liberal se impuso con claridad: LLA alcanzó el 48,90% contra el 36,91% del oficialismo y el 5,34% de la UCR.

El resto del territorio mantuvo un respaldo amplio al espacio provincial. En Coronel Felipe Varela, el oficialismo sumó el 58,06% de los votos, mientras que llegó al 30,14%

y la UCR 4,68%. En Famatina, Federales sacó 51,75%, LLA 26,35% y la UCR 15,00%; mientras que en Gral. Lamadrid, el 67,97% fueron para Federales, LLA sacó el 22,37%

y la UCR el 6,15%.

Federales también obtuvo contundentes victorias en Gral. Ortiz de Ocampo con el 69,93%, donde LLA tuvo el 23,18% y la UCR 3,26%. En Gral. San Martín el oficialismo provincial sacó el 61,65%, LLA sacó el 26,70% y en tercer lugar la UCR 7,11%. Por su parte, en Independencia Federales sacó el 67,18%, LLA sacó el 23,10% y la UCR el 4,73%

En Juan F. Quiroga, Federales Defendamos La Rioja se impuso con el 59,04%, seguido por LLA con el 29,21%. En Rosario Vera Peñaloza, el resultado fue de 55,17% para el oficialismo y 30,27% para el liberalismo. En San Blas de los Sauces, el espacio liderado por Pedrali alcanzó el 52,79% frente al 37,16% de LLA, mientras que en Sanagasta y Vinchina obtuvo el 56,70% y 58,60%, respectivamente. Finalmente, en Ángel Vicente Peñaloza, el oficialismo logró uno de sus mejores desempeños con el 66,04% frente al 23,40% del espacio libertario.

Con estos resultados, Federales Defendamos La Rioja reafirmó su predominio en el interior provincial, mientras que La Libertad Avanza mostró presencia especialmente en la capital riojana, pero no logró romper el predominio peronista que impulsa el gobernador, Ricardo Quintela.