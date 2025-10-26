Los comicios cerraron a las 18 de este domingo 26 de octubre y hay fuerte expectativa por conocer quienes serán los nuevos representantes de la provincia de La Rioja en el Congreso de la Nación, con dos bancas en juego. Cabe destacar que, además, se llevaron a cabo las elecciones provinciales, donde los siete departamentos renovarán bancas en la Legislatura provincial.

El escenario en estas elecciones legislativas 2025 mostró nuevos frentes y referentes que buscan recuperar protagonismo en el Parlamento.

En total, 6 listas compitieron por los dos escaños que se disputaban en estas elecciones legislativas a nivel nacional. En tanto, en el territorio riojano se disputarán dos escaños a través de siete listas.

Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

La participación llegó al 59% en la provincia

Según los datos oficiales hasta las 18.30, el 59% del electorado riojano concurrió a las urnas este domingo. En diálogo con Medios Rioja, la prosecretaria electoral, Sofía Cogozzo informó que, “si bien es un sistema de votación que trajo mucho temor, la jornada se desarrolló con total normalidad, hasta las 18 horas que cerraron los establecimientos”.

Sobre incidentes, la funcionaria judicial dijo que, “se recibieron bastantes denuncias las cuales en el momento la fiscal y el juez federal verificaron la concurrencia o no de esos hechos en las escuelas, y para destacar que, en la mañana, algunos locales de votación se demoraron un poco en abrir las puertas, ya que se demoró la entrega de urnas al abrir las mesas, ‘pasadas las 8 de la mañana".

Quiénes son los candidatos en La Rioja

PJ - Federales Defendamos La Rioja: Gabriela Pedrali - Ricardo Herrera

- UCR – Somos La Rioja: Gustavo Galván - Silvia Fernández

- La Libertad Avanza: Gino Visconti - Carolina Moreno

- Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U): Carolina Goycochea-Francisco Martín Narváez

Provincias Unidas: Rubén Galleguillo - Mónica Piquilman

- Las Fuerzas del Centro: Gustavo Canteros-Selva Puga

Quiénes buscan ocupar una banca en la Legislatura provincial

PJ - Federales Defendamos La Rioja: Juan Carlos “Juanqui” Santander .

PJ - Fuerza Patria: Ismael Bordagaray

Provincias Unidas: Nadina Reynoso

Somos La Rioja-Unión Cívica Radical: Nazareno Rippa

La Libertad Avanza: Diego Molina Gómez

Derecho al Futuro: Oscar Villalva

Frente Hacemos: Alberto Paredes Urquiza

Noticia en desarrollo