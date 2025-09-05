Ferraresi cerró su campaña con la tradicional Caminata para la Victoria

Con una fuerte impronta territorial y el respaldo de una multitud de vecinos y vecinas, el intendente de Avellaneda y primer candidato a concejal por Fuerza Patria, Jorge Ferraresi, encabezó este jueves la tradicional “Caminata para la Victoria”, que marcó el cierre de campaña del oficialismo local en la previa de las elecciones del domingo 7 de septiembre.

La jornada tuvo lugar en Villa Corina, donde Ferraresi caminó acompañado por la jefa de Gabinete municipal, Magdalena Sierra, y los candidatos y candidatas que integran la lista local de concejales y consejeros escolares. También participaron representantes de instituciones barriales que se sumaron activamente al recorrido abriendo sus puertas para saludar y dialogar con los postulantes.

La caminata comenzó en la intersección de Los Pozos y Suipacha, y finalizó frente al club Pichocho, replicando el mismo trayecto que realizó el expresidente Néstor Kirchner durante la campaña de 2009.

En un breve acto al cierre del recorrido, Ferraresi destacó la importancia del contacto directo con los vecinos y se mostró confiado de cara a los próximos desafíos electorales: “En estas caminatas nos abrazamos y nos damos fuerzas para lograr un gran triunfo el próximo domingo. Y ya el lunes, empezar a construir la victoria del 2027 y hacer que Axel Kicillof sea el presidente de todos los argentinos”, expresó ante los presentes.

El evento concluyó con un festival musical que reunió a artistas populares como Mario Pereyra y Martín Masía, en un clima de celebración y militancia.

Días atrás, Ferraresi y compartió con el gobernador Axel Kicillof un acto que dio inicio a las obras de ampliación del muelle del Puerto de Dock Sud. El proyecto implica una inversión de 143 millones de dólares por parte de la empresa Exolgan, y busca posicionar al puerto como un nodo logístico de referencia en el comercio internacional.

“Esta es una inversión fundamental para la Provincia y una de las más importantes que está recibiendo el país”, afirmó Kicillof durante el anuncio. Por su parte, Ferraresi resaltó el impacto local de la obra: “Nos permitirá contar con otro puerto de primer nivel y demuestra el respaldo de la inversión privada a nuestro distrito”.