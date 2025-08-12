Kicillof y Ferraresi dieron inicio a la ampliación del muelle en el Puerto de Dock Sud

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezaron este martes el acto de inicio de las obras de ampliación del muelle en el Puerto de Dock Sud. El proyecto contempla una inversión de 143 millones de dólares por parte de la empresa Exolgan y busca posicionar al puerto como un nodo estratégico del comercio internacional.

Durante la jornada, estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; la jefa de Gabinete municipal, Magdalena Sierra; la presidenta del Consorcio de Gestión del puerto, Carla Monrabal; y el CEO de Exolgan, Roberto Negro, entre otras autoridades.

“Es una inversión fundamental para la Provincia y una de las más importantes que está recibiendo el país”, afirmó Kicillof. “Con esta obra se posicionará al puerto de Dock Sud dentro del mapa internacional del manejo de contenedores. Es un día histórico porque implica desarrollo y futuro para los y las bonaerenses”, agregó.

La obra, que se extenderá por aproximadamente dos años, comenzó con la demolición de una de las tres grúas pórtico obsoletas y contempla el ensanchamiento del canal frente al muelle. Esto permitirá el ingreso de buques de última generación, que actualmente deben operar en puertos de otros países. “Esto no es discurso, es competitividad genuina para el desarrollo de la provincia y de la Argentina”, remarcó el gobernador.

Ferraresi, por su parte, destacó el impacto local: “Esta es una obra importantísima que nos va a permitir contar con otro puerto de primer nivel en nuestro país. La gran inversión privada demuestra también el apoyo y la confianza de la empresa en Avellaneda y en la provincia de Buenos Aires”.

En qué consiste la obra que inauguró Axel Kicillof

El proyecto incluye la incorporación de cuatro nuevas grúas de última tecnología y equipamiento para mejorar la capacidad operativa, eficiencia y competitividad del puerto. Una vez finalizadas las obras, se podrán operar tres buques en simultáneo -uno más que en la actualidad- y recibir embarcaciones de mayor porte.

“El nuevo muelle permitirá sostener grúas preparadas para recibir a los grandes buques que hoy no pueden operar”, explicó Roberto Negro, CEO de Exolgan. Además, señaló que se están ejecutando obras complementarias para fortalecer toda la actividad portuaria. También participaron del acto el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y la subsecretaria de Desarrollo Social local, Romina Barreiro.