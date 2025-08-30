Elecciones La Rioja 2025: el PJ no formó alianzas y presentará su lista el próximo 6 de septiembre

Ya cerró el plazo para la presentación de alianzas electorales de cara a las elecciones legislativas provinciales que se celebrarán en La Rioja el próximo 26 de octubre. Según informó la justicia electoral local, se registraron ocho frentes, aunque la principal novedad radica en que el Partido Justicialista (PJ) decidió no conformar ninguna alianza y competir como único partido.

De esta manera, el PJ presentará directamente su lista de candidatos el 6 de septiembre, fecha límite fijada por la Justicia Electoral para la inscripción de postulaciones, tanto de partidos individuales como de frentes ya conformados.

Las alianzas inscriptas

Los partidos políticos que se presentarán en La Rioja pusieron sus alianzas a disposición de la justicia electoral. Las mismas son las siguientes:

Frente Renovación Riojana, integrado por Renovación Riojana y Movimiento de Acción Vecinal.

integrado por y Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FITU) , compuesto por Izquierda por una Opción Socialista, Nueva Izquierda y Partido Obrero .

, compuesto por y . Provincias Unidas , que nuclea a Acción Riojana, Movimiento Libres del Sur, Partido Libertario, PRO La Rioja, UCD y Frente Vecinal del Tercer Sector .

, que nuclea a . Fuerzas del Centro, conformado por UNIR y Unidos por un Futuro Mejor .

conformado por y . Somos La Rioja , integrado por la UCR, Coalición Cívica, Partido Riojanos Cívico Social y Partido de Movimiento Fundacional La Rioja .

, integrado por la y . Frente Derecho al Futuro , que reúne a Peronistas sin Fronteras, Partido Demócrata Cristiano y Nueva Unión Ciudadana .

, que reúne a . Frente Fuerza Patria , compuesto por el Partido Político Provincial por la Justicia Social, Frente Social para el Desarrollo departamento Famatina y Partido Político Provincial Patrio.

, compuesto por el Hacemos La Rioja, conformado por el partido Hacemos y Vilari.

Asimismo, en el plano legislativo la provincia renovará 18 de las 36 bancas de la Cámara de Diputados. El Tribunal Electoral Provincial detalló que estarán en juego ocho escaños en Capital, tres en el departamento General Felipe Varela y otros tres en Rosario Vera Peñaloza, mientras que en Sanagasta, Castro Barros, Vinchina y Juan Facundo Quiroga se renovará una banca en cada caso.

Con este escenario, las distintas fuerzas políticas ultiman la definición de candidaturas de cara al 6 de septiembre, paso previo a una campaña que tendrá como eje la disputa por la composición de la Legislatura provincial en un contexto económico y social desafiante.

Cuántos jóvenes se sumarán al padrón electoral en La Rioja

Para las elecciones de 2025 en La Rioja, 790 jóvenes que cumplen o cumplirán 16 años entre el 29 de abril y el 26 de octubre se sumarán por primera vez al padrón electoral. Con el fin de optimizar el proceso de votación, se redujo el número de electores por mesa de 350 a 250, y se incrementó la cantidad de establecimientos habilitados para votar.

Los padrones definitivos estarán disponibles a partir del 16 de septiembre, fecha a partir de la cual los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación a través de la web oficial.