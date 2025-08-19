Elecciones 2025: quiénes son los candidatos de Insfrán para disputar bancas en el Congreso en octubre

El pasado sábado 16 de agosto, el Partido Justicialista (PJ) de Formosa anunció a María Graciela de la Rosa y Néstor Fabián Cáceres como candidatos titulares a diputados nacionales por el Frente de la Victoria, mientras que Mirta Mabel Retamozo y Camilo Javier Orrabalis fueron oficializados como los suplentes.

La licenciada en Economía y ex senadora nacional Graciela de la Rosa encabeza la lista peronista para las próximas elecciones nacionales. De la Rosa actualmente ejerce el cargo de auditora general de la Nación por resolución de la Cámara de Senadores de la Nación, así como es una de las convencionales constituyentes para la reforma constitucional de Formosa.

Cabe destacar que también fue Senadora nacional del 10 de diciembre de 2011 al 29 de marzo de 2017. Previamente, fue Diputada nacional por el Partido Justicialista en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, desde 2003 hasta 2011.

Por su parte, el funcionario Néstor Fabián Cáceres oficia actualmente de Subsecretario de Gobierno. Tras darse a conocer la noticia de su candidatura, Cáceres publicó a través de sus redes sociales: "Sigo recibiendo muestras de afectos por la enorme responsabilidad que el Congreso Justicialista me otorgó al nombrarme candidato a Diputado Nacional por mi querida Formosa. El compromiso está intacto, la militancia es siempre. Vamos compañeros y compañeras, a sumar y a ganar".

Quiénes son los candidatos suplentes

La otra parte de la lista la integran Mirta Mabel Retamozo, la Directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia y Concejal del PJ. "Tenemos como eje seguir caminando el territorio como siempre se hizo y no solo en época de campaña, porque tenemos un sentido de pertenencia, no tenemos problemas de charlar con los vecinos y de esa manera los escuchamos y estamos al tanto de las necesidades de ellos", explicó la candidata con respecto a las elecciones.

Por último, Camilo Javier Orrabalis se desempeña actualmente como Secretario de Ciencia y Tecnología. A través de sus redes sociales, Orrabalis subrayó: "Con profundo orgullo y firme convicción peronista, asumo la responsabilidad de integrar la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria. Mi compromiso es defender nuestra democracia y sostener los principios del peronismo que reconoce al pueblo como único soberano".

"Agradezco a nuestro conductor gobernador Gildo Insfrán por la confianza depositada en quienes llevamos en alto la bandera de este proyecto provincial y nacional", concluyó Orrabalis en su publicación.

Qué se vota estas elecciones

Formosa se prepara para renovar sus dos bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Se trata de los escaños ocupados actualmente por Fernando Carbajal, representante del frente opositor "Democracia por Siempre", y Ramiro Fernández Patri, del oficialismo peronista encuadrado en Unión por la Patria. Ambos finalizan su mandato este año, y con ello se abre una disputa por los dos escaños del Poder Legislativo nacional.

Según NEA HOY, si se repitieran los resultados de las elecciones provinciales del 29 de junio pasado, el peronismo se encuentra con posibilidades de quedarse con ambas bancas. En ese sentido, dirigentes de la oposición ya comenzaron a preparar sus estrategias en la búsqueda de mejorar su performance electoral.

En las últimas elecciones provinciales, el Frente de la Victoria (oficialismo) obtuvo el 67,24 % de los votos para cargos legislativos locales, y ratificó el nivel de acompañamiento en toda la provincia. Por su parte, el Frente Amplio Formoseño (FAF), la coalición opositora que integran radicales, macristas y otros sectores, logró alrededor del 20,75 %. La tercera fuerza, La Libertad Avanza, cosechó un 11,15 %. Sumando las dos principales expresiones opositoras, FAF y LLA, se llega a un 31,9 %, cifra relevante pero insuficiente ante el avasallante resultado obtenido por el oficialismo.