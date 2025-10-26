Elecciones 2025: el candidato a diputado Ricardo Herrera pidió “una jornada de respeto y participación democrática”

El actual diputado nacional y nuevamente candidato por el Frente Federales Defendamos La Rioja, Ricardo Herrera, se hizo presente esta mañana para los comicios nacionales en los que la provincia elegirá a dos representantes en la Cámara baja del Congreso de la Nación. Asimismo, también renovarán la mitad de la Legislatura provincial.

En su cuenta personal de X, Ricardo Herrera expresó: "Cumpliendo el deber ciudadano y el derecho a elegir. ¡Qué sea una jornada de respeto, tranquilidad y que prevalezca la participación democratica!".

"Deseo que cada comprovinciano pueda ejercer el derecho a elegir con responsabilidad y la certeza de que cada voto fortalece la democracia", concluyó el candidato peronista por La Rioja.

Votó Ricardo Quintela

Pasadas las 8:20hs de la mañana, el gobernador Ricardo Quintela ingresó a la Escuela Privada Federalito de la Ciudad Capital de La Rioja para hacer uso del derecho al voto. En esta ocasión, la provincia del Norte renovará a dos integrantes nuevos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, y a 18 diputados provinciales que renovarán la mitad de la Legislatura local.

En diálogo con los medios presentes, el mandatario riojano hizo refencia a la jornada electoral: "Esto es un derecho constitucional. Nosotros lo hacemos convencidos que tenemos que transformar la cruel realidad de lo que esta sucediendo en el país. El único beneficiado es el sector especulador".

Para el gobernador Quitela, estas elecciones legislativas se presentan como un límite a las políticas libertarias: "Los legisladores pueden ponerle un freno a las politicas crueles". "Cuando uno elije un presidente es para corregir errores, y la verdad es que las personas en situacion de vulnerabilidad, como jubilados, personas capacidad, han sido castigados y no beneficiados. Nosotros sostenemos que los dias más felices fueron, son y seran peronistas", expresó el mandatario.

Respecto a la construcción de carrera presidencial que comenzará a realizar el gobernador Axel Kicillof, quién se perfila para la construcción de un perfil presidencial de cara a las elecciones 2027, el mandatario expresó: "Seguramente Kicillof va a visitar a La Rioja, y vamos a formar parte todos de la propuesta de gobierno. Necesitamos tener un gobierno que tenga empatia con la sociedad".





Reproche a La Libertad Avanza

Al ser consultado por los insultos que recibió Martín Menem en su última recorrida por La Rioja, Quintela constestó: "No me interesa responder a eso. Es muy duro todo para el pueblo argentino. En cambio, yo ayudo a la gente más humilde".