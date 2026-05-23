El ucraniano Zelenski califica de "injusta" la propuesta de adhesión a la UE como miembro asociado

FOTO DE ARCHIVO: El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski asisten a una conferencia de prensa el día de las consultas entre los gobiernos germano-ucraniano en la Cancillería de Berlín

El presidente ​ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en una carta dirigida a los líderes de la UE que la propuesta alemana de conceder a Ucrania la condición de miembro "asociado" de la Unión Europea era "injusta", ya que dejaría a Kiev sin ‌voz dentro del bloque.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ‌sugirió a principios de esta semana permitir que Ucrania participe en las reuniones e instituciones de la UE sin derecho a voto como paso intermedio hacia la plena adhesión al bloque, lo que, según él, podría ayudar a facilitar un acuerdo para poner fin a la guerra de cuatro años desencadenada por la invasión de Rusia.

En respuesta, Zelenski dijo en una carta enviada a última hora del viernes, a la que ha tenido acceso Reuters, que la destitución del primer ministro húngaro, Viktor Orbán —un acérrimo opositor a la adhesión de Ucrania a la UE— tras las elecciones del mes pasado había creado la ​oportunidad de lograr avances sustanciales en ⁠las negociaciones de adhesión.

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"Sería injusto que Ucrania estuviera presente en la Unión Europea, pero sin voz", dijo Zelenski en ‌su mensaje. "Es el momento adecuado para avanzar en la adhesión de Ucrania de forma plena y significativa".

La ⁠carta estaba dirigida al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a ⁠la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente chipriota, Nikos Christodoulides, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Zelenski agradeció a los líderes europeos su apoyo durante la guerra —el mayor conflicto de Europa desde la ⁠Segunda Guerra Mundial— y afirmó que Ucrania estaba actuando como baluarte contra la agresión rusa para el conjunto ​del bloque de 27 naciones.

"Estamos defendiendo a Europa —de forma plena, no parcial, y sin ‌medias tintas—", afirmó el líder de 48 años, acusando a ‌Rusia de intentar socavar la unidad y el desarrollo europeos. "Ucrania merece un trato justo y la igualdad de ⁠derechos dentro de Europa".

LA ADHESIÓN LLEVARÁ TIEMPO, SEGÚN FUNCIONARIOS DE LA UE

Una vía clara hacia la UE podría ayudar a Zelenski a vender cualquier acuerdo de paz a los ucranianos, especialmente si —como se espera ampliamente— dicho acuerdo no otorga a Ucrania el control de todo su territorio ni la adhesión a la alianza militar de la OTAN, según los analistas.

Sin embargo, muchos funcionarios ​europeos afirman que ‌no es realista que Ucrania consiga la adhesión plena al bloque en los próximos años, a pesar de que se haya apuntado la fecha de 2027 en un plan de paz de 20 puntos debatido entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. La adhesión a la UE requiere la ratificación de cada uno de los 27 miembros del bloque, un proceso que podría plantear obstáculos significativos.

La propuesta de Merz se presentó como ⁠un intento de encontrar un término medio entre una adhesión rápida y la situación actual de Ucrania como país candidato al inicio del proceso. Ucrania espera iniciar las negociaciones sobre seis ámbitos para la adhesión a la Unión Europea —conocidos como "clústeres"— en un plazo de dos meses.

Zelenski dijo que, a pesar de la presión de la guerra, Ucrania estaba avanzando satisfactoriamente en las reformas necesarias para cumplir con los estándares democráticos y económicos de la UE.

"Entendemos perfectamente que la integración europea no se produce de la noche a la mañana", dijo. "Pero las rondas de ampliación anteriores ya han demostrado muy claramente que se puede dar tiempo a los países para integrarse ‌sin limitar sus derechos dentro de la UE".

Merz había dicho en una carta a los funcionarios de la UE —de la que informó Reuters el jueves— que discutiría su idea con otros líderes europeos y sugirió la creación de un grupo de trabajo para ultimar los detalles.

La propuesta incluía un "compromiso político" para aplicar a Ucrania la cláusula de asistencia mutua y defensa del bloque con el fin de proporcionar una garantía de seguridad, así como permitir a Ucrania contar con un comisario asociado sin derecho a voto ‌en la Comisión Europea y representantes sin derecho a voto en el Parlamento Europeo, y un acceso gradual al presupuesto de la UE.

Algunos diplomáticos en Bruselas reaccionaron con cautela ante la propuesta de Merz, señalando que el estatus de miembro "asociado" no existe y podría requerir cambios ‌en los tratados de la ⁠UE. Otros cuestionaron si tal enfoque era necesario tras el levantamiento del veto de Hungría al proceso, y sugirieron que era mejor centrarse en avanzar en las negociaciones hacia la plena adhesión.

Pero algunos ​diplomáticos señalaron que la propuesta alemana podría verse simplemente como un esfuerzo por acelerar el progreso de Ucrania.

"Si la propuesta alemana ayuda a acelerar la integración sin obstaculizar ni retrasar la adhesión plena, entonces merece la pena examinarla más detenidamente", afirmó un diplomático de la UE, que pidió no ser identificado.

Con información de Reuters