El tránsito por Ormuz tardará semanas en reanudarse, según el mayor operador de petroleros

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán

Los ​armadores no reanudarán el tránsito por el estrecho de Ormuz hasta dentro de varias semanas, ‌hasta que tengan ‌la certeza de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán es "sustancial", según dijo el director ejecutivo de la naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines, , al Financial Times en una entrevista publicada el martes.

La guerra en Irán, que comenzó el 28 ​de febrero con ⁠ataques estadounidenses e israelíes, paralizó en gran ‌medida el transporte marítimo a través de ⁠la ruta de tránsito de ⁠aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, junto con productos como ⁠el aluminio y la urea.

Mitsui O.S.K., una ​de las tres grandes empresas ‌navieras de Japón, cuenta con ‌una flota de más de 900 buques, entre ⁠los que se incluyen graneleros, petroleros y transbordadores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Lo que tendrá que ponerse en marcha no es sólo un simple acuerdo entre los países ​implicados, sino ‌que tiene que ser concreto y traducirse en las situaciones reales en el estrecho de Ormuz, para que las navieras se sientan cómodas al atravesarlo", dijo Jotaro Tamura, de ⁠Mitsui O.S.K., al FT antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara un acuerdo para poner fin a la guerra en Irán.

"Teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos meses, creo que es razonable suponer que puede llevar al menos un ‌par de semanas, si no un mes", dijo Tamura al periódico.

Mitsui O.S.K. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

La finalización del acuerdo entre Washington y Teherán no había cambiado la ‌opinión de Tamura, según el artículo del FT.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo en una publicación en ‌Truth Social ⁠que los buques cargados de petróleo están comenzando a salir del estrecho, "navegando por ​la 'autopista' del sur, que es totalmente segura, protegida e impecable".

Con información de Reuters