El principal negociador de Irán dice que Teherán no cederá en conversaciones con EEUU

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, observa tras una rueda de prensa con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en Beirut

El ​principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo al jefe del Ejército pakistaní, ‌Asim Munir, durante las ‌conversaciones mantenidas el sábado en Teherán, que Estados Unidos no era una parte honesta en las negociaciones para poner fin a la guerra y que Irán no cedería en lo que respecta a sus derechos nacionales, informó la televisión estatal.

Una iniciativa de mediación regional liderada por ​Pakistán tiene como objetivo ⁠reducir las diferencias entre Irán y Estados Unidos ‌tras semanas de guerra que han dejado la ⁠vital vía marítima del estrecho de ⁠Ormuz cerrada a la mayor parte del tráfico marítimo, a pesar de un tenso alto el fuego, lo que ⁠ha trastornado los mercados energéticos mundiales.

Los medios estatales iraníes ​informaron que Munir también se había ‌reunido con el presidente Masoud ‌Pezeshkian en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas ⁠Araqchi, con quien mantuvo dos reuniones, antes de tomar el vuelo de regreso.

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Según se informa, las conversaciones se centraron en un documento de 14 puntos propuesto por Irán, ​que considera ‌el marco principal para las discusiones, y en los mensajes intercambiados entre ambas partes.

Qalibaf dijo que Irán defendería sus "derechos legítimos", tanto en el campo de batalla como a través de la diplomacia, pero ⁠añadió que no podía confiar en "una parte que carece por completo de honestidad", una acusación que Irán ha formulado en varias ocasiones anteriormente.

Agregó que las fuerzas armadas de Irán habían reconstruido sus capacidades durante el alto el fuego y que, si Estados Unidos "reanuda estúpidamente la guerra", las consecuencias serían "más contundentes ‌y amargas" que al inicio del conflicto.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el viernes que Washington ha observado algunos avances hacia un acuerdo, pero que aún queda trabajo por hacer, mientras que el Ministerio de Asuntos ‌Exteriores de Irán señaló que las diferencias siguen siendo profundas y significativas.

A pesar de semanas de conflicto, Irán ha conservado sus ‌reservas de ⁠uranio enriquecido casi apto para armas, así como sus capacidades en materia de misiles, drones ​y grupos asociados en el extranjero, que Estados Unidos e Israel afirman querer frenar.

Con información de Reuters