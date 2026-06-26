El presidente de Ecuador declara feriado tras el pase de la selección a dieciseisavos del Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs Alemania - Estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU - 25 de junio de 2026. El ecuatoriano Gonzalo Plata celebra tras marcar el segundo gol

​El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el viernes feriado ‌nacional después ‌de que la selección de fútbol del país alcanzara los dieciseisavos de final del Mundial con una sorpresiva victoria por 2-1 sobre Alemania.

"Gracias a los ​jugadores y ⁠al técnico que, a ‌pesar de las críticas, ⁠los insultos y los ⁠malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría ⁠al país entero. ¡Mañana, feriado!", ​dijo Noboa en la ‌red social X.

Ecuador ‌necesitaba una victoria en su ⁠último partido del Grupo E el jueves, tras una derrota ante Costa de Marfil ​y un ‌empate con Curazao.

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El equipo sudamericano recibió un gol temprano ante los alemanes, pero remontó para asegurar el ⁠triunfo, desatando las celebraciones entre los hinchas en un estadio lleno en Nueva Jersey.

Alemania ya tenía asegurada la clasificación como primera de grupo. Costa de Marfil terminó ‌segunda después de su victoria por 2-0 sobre Curazao.

Ecuador se clasificó como una de las ocho mejores selecciones terceras, alcanzando la fase ‌eliminatoria del Mundial por segunda vez. Había avanzado a los octavos ‌de final ⁠en el torneo de 2006, disputado en Alemania.

(Reporte ​de Rishabh Jaiswal en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)