El Parlamento Europeo apoyará acuerdo con EEUU, pero el compromiso de Washington es incierto, dice eurodiputado

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Turnberry

​La Unión Europea está dispuesta a cumplir con su parte del acuerdo comercial entre la UE y ‌Estados Unidos mediante una ‌votación en el Parlamento la próxima semana, dijo el miércoles un destacado legislador, aunque se mostró poco optimista respecto a que Washington respete los términos del acuerdo.

Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, dijo que esperaba que una clara mayoría de la ​asamblea de la ⁠UE respaldara el acuerdo alcanzado el pasado mes ‌de julio en el complejo de golf Turnberry ⁠del presidente estadounidense Donald Trump, ⁠en Escocia.

El socialdemócrata alemán señaló que la aprobación solo era posible gracias a una serie de salvaguardias establecidas por ⁠el Parlamento, que permiten a la UE reaccionar ​si la Administración Trump incumple los términos ‌del acuerdo y rescindirlo a ‌finales de 2029, a menos que se apruebe ⁠una nueva legislación para renovarlo.

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"No se puede tener ninguna certeza. Ese es el problema", dijo Lange en una rueda de prensa.

"Mientras la estructura de Estados Unidos siga ​siendo la ‌misma (...) con decisiones sobre cuestiones importantes tomadas únicamente en la Casa Blanca y por el presidente, hay que esperar constantemente que se tomen decisiones contrarias a los acuerdos", continuó. "Lo vemos en ese ⁠caso y en otros, como Brasil".

El Gobierno de Trump ha propuesto aranceles del 25% sobre muchas importaciones procedentes de Brasil, lo que, según Lange, parece tener motivaciones políticas.

El legislador también señaló que la ventaja relativa de la que había disfrutado la Unión Europea en virtud del acuerdo de Turnberry —con ‌aranceles más bajos en sus exportaciones que los que pagaban muchos de sus rivales— había desaparecido ahora que se aplicaban aranceles estadounidenses del 10% de forma casi universal.

"Podemos olvidarnos por completo de la relación transatlántica especial en este asunto ‌y tenemos que defender nuestros intereses de forma racional", afirmó.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo la semana ‌pasada que Estados ⁠Unidos se comprometía a cumplir los términos del acuerdo comercial. "Entendemos que un acuerdo es ​un acuerdo", declaró a los periodistas al margen de una reunión de la OCDE en París.

Con información de Reuters