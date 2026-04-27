El papa León indica un cambio en el enfoque de la Iglesia católica respecto al sexo

El papa León XIV preside una Santa Misa con ordenaciones sacerdotales en la Basílica de San Pedro en el Vaticano

​La gira africana del papa León XIV por cuatro países estuvo marcada por las firmes denuncias del pontífice contra el despotismo y la guerra, así como por los ataques sin precedentes del presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, que acapararon los titulares.

Sin ‌embargo, un momento más discreto, en el que el papa dijo que la Iglesia católica debería dar prioridad a las cuestiones de desigualdad y justicia frente a las de ética sexual, podría resultar de importancia más duradera para los 1.400 millones de fieles de la Iglesia, según los expertos.

"La unidad o la división de la Iglesia no debería girar en torno a cuestiones sexuales", dijo León, el primer papa estadounidense, en una rueda de prensa durante su vuelo de regreso a casa el jueves.

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"Creo que hay cuestiones mucho más grandes e importantes, como la justicia, la igualdad, (...) que ​tendrían prioridad sobre ese tema en ⁠particular", dijo.

Marianne Duddy-Burke, directora ejecutiva de Dignity USA, un grupo que apoya a los católicos LGBTQ+, calificó los ‌comentarios del papa como "una reorientación de prioridades muy significativa y largamente esperada".

Los sacerdotes y obispos de ⁠la Iglesia universal llevan mucho tiempo haciendo hincapié en que sus ⁠enseñanzas sobre cuestiones sexuales, incluidas las prohibiciones del aborto, los métodos anticonceptivos y el matrimonio entre personas del mismo sexo, son prioridades fundamentales.

En su primer viaje a África en 2009, el difunto papa Benedicto XVI desató una protesta internacional ⁠al afirmar que la Iglesia no podía relajar su prohibición del uso de preservativos por parte de ​los católicos, ni siquiera para ayudar a combatir la transmisión del VIH/sida.

Benedicto XVI dijo ‌que permitir el uso de preservativos solo "agravaría el problema" ‌desde el punto de vista ético.

EL ENFOQUE DEL PAPA SE CONSIDERA UNA NOVEDAD PARA LA IGLESIA MUNDIAL

Leo hizo ⁠estos comentarios el jueves en respuesta a una pregunta sobre la bendición de parejas del mismo sexo por parte de la Iglesia.

Dijo que apoyaba una decisión histórica de 2023 del difunto papa Francisco que permitía a los párrocos impartir bendiciones a parejas del mismo sexo de manera informal, fuera de un servicio ritual y según cada caso concreto.

Sin embargo, ​León dijo que ‌quería dar prioridad a otras cuestiones éticas y que no quería que las bendiciones se formalizaran aún más.

"Ir más allá de eso hoy en día, creo que el tema puede causar más desunión que unidad", dijo el pontífice de 70 años.

El reverendo James Keenan, académico del Boston College, calificó el enfoque de León de novedoso para la Iglesia universal.

El papa "está afirmando que el Vaticano tiene una jerarquía de ⁠preocupaciones y que la percepción de que las cuestiones de sexualidad tienen una prioridad singular no es cierta", dijo Keenan, un sacerdote jesuita que fundó una red mundial de académicos católicos centrada en cuestiones éticas.

"Se trata claramente de un juicio prudencial del pontífice, (...) de que las cuestiones relativas a la bendición del matrimonio homosexual no deben eclipsar retos más inmediatos como las dictaduras y la guerra", dijo Keenan.

La Iglesia católica enseña que las relaciones sexuales fuera del matrimonio heterosexual son pecaminosas. Afirma que las personas con atracciones hacia el mismo sexo deben intentar ser castas.

EL MOMENTO "¿QUIÉN SOY YO PARA JUZGAR?" DE LEÓN

Francisco, que dirigió ‌la Iglesia durante 12 años hasta su muerte el pasado mes de abril, también se esforzó en gran medida por hacer hincapié en las enseñanzas de la Iglesia sobre cuestiones de justicia.

Cuando en 2013 le preguntaron sobre los rumores que rodeaban a un sacerdote que trabajaba en el Vaticano y que era gay, Francisco respondió con su famosa frase: "Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?".

Esos comentarios, que denotaban una apertura sin precedentes ‌por parte de un papa hacia los católicos LGBTQ+, se convirtieron en un momento trascendental del pontificado de Francisco, ampliamente citadas e impresas en productos promocionales y camisetas.

"Esto parece el momento '¿Quién soy yo para juzgar?' de León", dijo David Gibson, experto en el ‌Vaticano y académico de la ⁠Universidad de Fordham, sobre los comentarios de León del jueves.

"(León) aboga por la paz y la justicia y considera que esas enseñanzas morales son tan importantes como la ética sexual", dijo ​Gibson.

Francis DeBernardo, director ejecutivo de New Ways Ministry, otro grupo que apoya a los católicos LGBTQ+, elogió la respuesta de León.

"Enumeró otros asuntos, más sociales —justicia, igualdad, libertad— como cuestiones de mayor importancia moral", dijo DeBernardo. "Durante años, los defensores católicos de las personas LGBTQ+ han estado diciendo lo mismo".

Con información de Reuters