El ministro de Exteriores israelí rompe el contacto con la jefa de política exterior de la UE

FOTO DE ARCHIVO: La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, interviene durante una conferencia con grupos de la sociedad civil israelí y palestina en apoyo de una solución de dos Estados, en Francia

El ​ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, dijo el jueves que rompía "todo contacto" con la jefa de ‌política exterior de la ‌Unión Europea, Kaja Kallas, a raíz de lo que, según él, eran unas declaraciones atribuidas a ella en las que comparaba a Israel con la Sudáfrica de la época del "apartheid".

En una publicación en las redes sociales, Sa'ar dijo que, según se había informado, Kallas había "comparado a ​Israel con el ⁠régimen racista del 'apartheid'" durante una visita a México ‌y que, en consecuencia, cortaba todo contacto con ⁠ella hasta que se retractara ⁠de sus comentarios.

No hubo ningún comentario inmediato por parte de la oficina de Kallas.

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En publicaciones posteriores en la red social ⁠X, Sa'ar compartió mensajes de otras cuentas que ​mencionaban o hacían referencia a un ‌informe del 12 de junio ‌del sitio web de noticias europeo Euractiv, en el ⁠que se citaba a altos cargos y diplomáticos anónimos que afirmaban que, durante su visita a México el mes pasado, Kallas había comparado el trato que Israel ​dispensa ‌a los palestinos en Cisjordania y Gaza con las políticas de la Sudáfrica del "apartheid", un sistema de segregación racial impuesta por ley.

La Unión Europea ha criticado la expansión de los asentamientos judíos ⁠en Cisjordania por parte de Israel, considerada ampliamente ilegal según el derecho internacional y un obstáculo para la paz entre Israel y Palestina y para el establecimiento de un Estado palestino.

En mayo, la UE sancionó a tres personas y cuatro entidades a las que consideró responsables de "violaciones graves y sistemáticas ‌de los derechos humanos contra los palestinos en Cisjordania". En respuesta, Sa'ar dijo en aquel momento que Israel rechazaba firmemente la decisión.

La UE también ha criticado la actuación de Israel en la guerra de Gaza, al tiempo que ‌reafirma su derecho a defenderse. Sin embargo, los 27 Estados miembros del bloque están divididos: algunos se muestran muy críticos con ‌Israel, mientras ⁠que otros mantienen estrechos vínculos con el país.

El jueves, Sa'ar acusó a Kallas de "actuar de ​forma obsesiva y con una flagrante injusticia hacia el Estado de Israel".

Con información de Reuters