Belga Van Aert se pierde el Tour de Francia por una infección en el codo

Imagen de archivo del ciclista belga Wout van Aert, del equipo Visma | Lease a Bike, celebrando tras cruzar la línea de meta y ganar la París-Roubaix en París, Francia.

El ​equipo ciclista Visma-Lease a Bike informó el miércoles de que el belga Wout ‌van Aert se ‌perderá el Tour de Francia de este año debido a una lesión en el codo que sufrió durante la disputa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

El ciclista, de 31 años, que ganó la París-Roubaix en abril, habría ​sido una ⁠pieza clave del equipo holandés para el ‌Tour y uno de los principales ⁠aspirantes a las victorias ⁠de etapa.

Van Aert sufrió una caída durante un entrenamiento en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y se ⁠vio obligado a abandonar la carrera ​después de que la herida ‌del codo se infectara, lo ‌que le obligó a pasar una ⁠noche en el hospital.

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"Wout es uno de los corredores más importantes de nuestro equipo y, obviamente, nos hubiera encantado contar con ​él ‌en la salida del Tour", declaró el entrenador de carrera Marc Reef en un comunicado. "En los últimos días hemos barajado todas las opciones, pero, en última ⁠instancia, su salud es lo primero."

Van Aert cuenta con 10 victorias de etapa en el Tour de Francia en sus siete participaciones en la carrera y fue ganador del maillot verde a la regularidad en 2022.

"Por supuesto, esto ‌supone una gran decepción. El Tour de Francia es uno de mis principales objetivos cada año. Por desgracia, una caída durante el entrenamiento ha echado por tierra mis planes", afirmó.

El equipo ‌ha indicado que su sustituto se dará a conocer la próxima semana.

El danés Jonas Vingegaard ‌liderará la ⁠apuesta del Visma por el maillot amarillo en la carrera que comienza ​en Barcelona el próximo mes, tras haber triunfado en el Giro de Italia.

Con información de Reuters