Ciudad de México se tiñe de amarillo con la llegada de los hinchas colombianos

Hinchas colombianos celebran tras el partido contra Uzbekistán en el Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Horas antes del primer partido de Colombia en el Mundial, Ciudad de México ya estaba inundada de ‌amarillo, ya que miles ‌de aficionados visitantes convirtieron la capital en un pedacito temporal de Sudamérica.

Los aficionados, ataviados con los colores de la Selección Colombia, abarrotaban los restaurantes y las calles de toda la ciudad, deleitándose con bandeja paisa, salchichas, huevos y frijoles acompañados de las clásicas empanadas, mientras cantaban y se preparaban para lo que acabaría siendo ​una memorable victoria por ⁠3-1 sobre Uzbekistán en el Grupo K, en el Estadio ‌Azteca.

En el Comedor de los Milagros, un local de ⁠comida latinoamericana en el barrio de ⁠Roma, el ambiente alcanzó su punto álgido cuando apareció el cantante colombiano Carlos Vives, lo que provocó un fuerte aplauso de los aficionados, ⁠que vieron su presencia como un buen presagio.

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El local, ​que se autodenomina "Casa de los Latinos" con colores ‌vivos, murales e imágenes de inspiración ‌católica, parecía más bien un club de hinchas colombianos el ⁠día del partido.

"Venimos solo a este primer partido", dijo Pablo Calderón, que viajó desde Medellín con su hermano. "El ticket tan solo nos salió en 1.000 dólares, pero también vamos a Estados Unidos".

El ​vínculo cultural ‌iba más allá de la mera economía del fútbol. "Venimos acá igual porque México es un país mas futbolero", dijo su hermano Ricardo Calderón. "Nos gusta el mismo ambiente, el ruido, la musica. Se siente bien acá".

Dentro del Azteca, el ⁠ejército de aficionados colombianos con camisetas amarillas dominaba las gradas, creando un ambiente que casi parecía el de un partido en casa.

Daniel Muñoz abrió el marcador en el minuto 40 tras un pase de Luis Díaz. Uzbekistán empató momentáneamente gracias al primer gol de Abbosbek Fayzullaev en un Mundial, antes de que Díaz y Jáminton Campaz sentenciaran la victoria.

Incluso ‌los restaurantes colombianos se subieron al carro. "Acá queremos ser la casita más colombiana de México", dijo Andrea, gerente de SalchiParce, un local muy popular en las redes sociales.

"Hemos visto a muchos colombianos por aquí, aunque no solo colombianos, sino también mexicanos. (...) A nosotros nos interesa ‌que se sientan como en casa, con un plato bien llenadero, bien grande y una auténtica cerveza colombiana".

Al sonar el pitido final, Ciudad de ‌México perteneció a ⁠Colombia, al menos por una noche, con cientos de seguidores de los Cafeteros reunidos de nuevo en el ​Ángel de la Independencia, un lugar habitual donde los mexicanos celebran las victorias de su equipo.

Con información de Reuters