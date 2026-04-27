El ministro de Exteriores alemán señala la necesidad de medidas disuasorias ante amenazas nucleares

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, el día de una reunión del gabinete en la Cancillería en Berlín, Alemania

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, ‌Johann Wadephul, ‌dijo el lunes que la disuasión es necesaria ante las amenazas nucleares, al tiempo que subrayó su apoyo a la ​no proliferación ⁠nuclear.

"Mientras continúen las amenazas ‌nucleares contra nosotros ⁠y nuestros socios, ⁠necesitaremos una disuasión creíble", dijo en un comunicado previo ⁠a las reuniones sobre ​el Tratado de ‌No Proliferación Nuclear ‌a las que asistirá ⁠esta semana en la sede de las Naciones Unidas en Nueva ​York.

Añadió ‌que la conferencia buscaría nuevas formas de salvaguardar los logros del tratado y se ⁠centraría en el desarme nuclear.

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Francia y Alemania anunciaron el mes pasado planes para profundizar la cooperación en materia de disuasión nuclear, lo ‌que supone un cambio significativo en la política de defensa, en un momento en que Europa se ‌enfrenta a crecientes amenazas por parte de Rusia y ‌a la ⁠inestabilidad vinculada al conflicto con Irán.

(Información ​de Ludwig Burger; edición de Thomas Seythal; edición en español de Paula Villalba)