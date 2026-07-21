El líder de la oposición turca formará un nuevo partido para desafiar a Erdogan

FOTO DE ARCHIVO: Ozgur Ozel, el expresidente del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), y sus seguidores visitan el mausoleo del fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, en Ankara, Turquía

El líder de la oposición turca, Ozgur Ozel, anunció el martes que dimitirá del principal partido de ‌la oposición y formará ‌uno nuevo, en medio de una campaña de represión judicial contra los opositores políticos del presidente Tayyip Erdogan que ya dura casi dos años.

Esta medida, que ya se esperaba, supone el reto más reciente para el Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), fundado hace más de ​un siglo por Mustafa ⁠Kemal Atatürk, artífice de la Turquía moderna.

Se espera que ‌la mayoría de los votantes y parlamentarios del ⁠CHP sigan a Ozel al nuevo ⁠partido, aún sin nombre, después de que un tribunal le despojara en mayo de su cargo de presidente al anular el congreso ⁠del CHP de 2023.

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En un encendido discurso en ​el Parlamento, Ozel dijo que la dimisión de ‌su equipo del CHP no significaba ‌que estuvieran cediendo a la presión política, sino que ⁠se embarcaban en un nuevo tipo de oposición a Erdogan, quien lleva más de dos décadas al frente de Turquía.

"Hoy nos encontramos al borde de una triste despedida que ​se ha ‌vuelto inevitable y cuyo momento ha llegado. Sin embargo, queremos compartir con el pueblo que llevamos con nosotros la esperanza de un nuevo comienzo", dijo Ozel ante más de 80 diputados del CHP.

La sentencia judicial ⁠de mayo señaló irregularidades en el congreso del CHP y restituyó en el cargo de presidente a Kemal Kilicdaroglu, el antiguo líder que perdió frente a Erdogan en las elecciones presidenciales de 2023.

Ozel y sus detractores calificaron la sentencia de "golpe" con motivaciones políticas, ante una ofensiva judicial sin precedentes contra el CHP que llevó ‌a la detención el año pasado del alcalde de Estambul y principal rival político de Erdogan, Ekrem Imamoglu.

El Gobierno niega tales afirmaciones y sostiene que el poder judicial es independiente. Sin embargo, la represión ha sacudido los mercados financieros y ha avivado ‌las preocupaciones sobre la democracia y el Estado de derecho en Turquía.

La crisis de la oposición podría reforzar las perspectivas de Erdogan ‌de prolongar su ⁠mandato en este país miembro de la OTAN en las elecciones previstas para 2028, aunque los ​analistas señalan que podrían adelantarse si el Gobierno decide aprovechar las divisiones del CHP.

Con información de Reuters