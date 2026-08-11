El Líbano deroga la pena de muerte, una primicia en la región

Una vista muestra el edificio del parlamento en un día lluvioso en el centro de Beirut.

​El Parlamento del Líbano abolió el martes la pena de muerte y ‌sustituyó todas las ‌condenas a muerte existentes por cadena perpetua, informó la oficina del presidente del órgano en un comunicado.

Con esta medida, Líbano se convierte en el primer país de Oriente Medio en poner fin oficialmente ​a la pena ⁠capital, tras mantener una moratoria de ‌facto sobre las ejecuciones desde ⁠2004, aunque decenas de ⁠personas seguían técnicamente en el corredor de la muerte.

Entre los delitos punibles con la pena ⁠de muerte se encontraban el asesinato ​y la traición.

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El año ‌pasado, los legisladores libaneses ‌presentaron un proyecto de ley para abolir ⁠la pena capital. El comunicado del Parlamento del martes no incluía el recuento de votos.

La Unión Europea acogió con ​satisfacción ‌la medida, afirmando que el Líbano estaba dando "un poderoso ejemplo para otros países" de Oriente Medio y más allá.

"La decisión del Líbano de abolir ⁠la pena de muerte supone un hito importante y una victoria para los derechos humanos en el país", declaró Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

"Tras más de ‌dos décadas sin ejecuciones, la medida de hoy transforma una precaria suspensión de las ejecuciones en una protección jurídica duradera que defiende el derecho a la vida y ‌alinea al Líbano con la tendencia mundial hacia la abolición", añadió Morayef.

El Parlamento libanés está ‌debatiendo, por ⁠separado, una ley sobre una amnistía general para determinados delitos, en ​parte como medida para aliviar el hacinamiento en las cárceles.

(Reporte y redacción de Maya Gebeily; Editado en español por Natalia Ramos)