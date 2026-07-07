El Kremlin dice que Rusia seguirá de cerca la cumbre de la OTAN

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, observa mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin (no aparece en la imagen), y el presidente del Consejo de Ministros de Togo, Faure Gnassingbe (no aparece en la imagen), se reúnen en el

​El Kremlin dijo el martes que Rusia seguiría de cerca el ‌resultado de la ‌cumbre de la OTAN en Turquía, y añadió que el evento había sido precedido por una serie de declaraciones "confrontativas" sobre Rusia.

Los líderes de la OTAN se reúnen en Ankara el martes ​y el miércoles, en ⁠un clima de presión del presidente ‌de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠para que Europa aumente ⁠el gasto en defensa y tras meses de tensiones transatlánticas en torno a la ⁠guerra de Irán y Groenlandia.

"Se ​trata de un evento de ‌gran interés, también para ‌nosotros. Por supuesto, seguiremos de cerca ⁠todas las noticias e informaciones que salgan de Ankara", declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri ​Peskov.

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Afirmó ‌que se habían realizado numerosas declaraciones sobre Rusia antes de la cumbre. "Lamentablemente, no se trataba de declaraciones sobre un compromiso constructivo y ⁠el diálogo, sino más bien de declaraciones de carácter conflictivo", señaló, sin dar más detalles.

Trump afirmó el lunes que hablaría sobre la guerra en Ucrania en la cumbre y que una solución al conflicto, que ‌ya dura más de cuatro años, estaba "más cerca de lo que la gente cree".

Peskov señaló que Rusia esperaba que "los esfuerzos de EEUU por encauzar toda la situación hacia ‌una vía pacífica acabaran teniendo éxito. Como mínimo, tal y como ha dicho en ‌repetidas ocasiones ⁠el presidente ruso, seguimos abiertos a ello".

Con información de Reuters