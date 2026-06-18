El Kremlin dice que los europeos "le metieron en la cabeza" malas ideas a Trump durante el G7

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habla con el asesor presidencial para Política Exterior, Yuri Ushakov, mientras el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, observa en el Kremlin, Moscú, Rusia

​Un alto asesor del Kremlin dijo el jueves que los líderes europeos ‌probablemente habían introducido ‌a Donald Trump ideas perjudiciales durante la cumbre del G7 de esta semana, pero que el presidente de Estados Unidos era un líder firme que se mantenía fiel a sus propias ideas.

Trump dijo que ​Rusia debería ⁠hacer las paces con Ucrania tras una ‌reunión "muy buena" con el presidente ⁠ucraniano Volodímir Zelenski el ⁠martes, en unas declaraciones que despertaron un optimismo cauteloso entre los líderes del G7 ⁠respecto a la posibilidad de alcanzar ​un acuerdo de paz.

Yuri Ushakov, ‌asesor de política exterior ‌del Kremlin, dijo el jueves que ⁠creía que Trump había sido mal informado sobre la situación en Ucrania durante la cumbre y que Moscú seguía ​esperando la ‌visita de los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, aunque aún no se ha fijado ninguna fecha para ello.

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"Cabe suponer que ⁠a Trump le metieron en la cabeza (...) ideas perjudiciales. Entendemos que los europeos están ejerciendo una influencia contraproducente", dijo Ushakov a la televisión estatal rusa.

"Trump es un político fuerte y se mantiene firme en sus opiniones. ‌Hizo comentarios sobre algunas cosas y se guardó otras para sí mismo. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos", añadió.

Zelenski y sus aliados europeos insistieron ante Trump en que, ‌en su opinión, la suerte de Ucrania en el campo de batalla había mejorado gracias ‌a las ⁠incursiones de sus drones en el interior de Rusia. Ushakov dijo ​que eso era "rotundamente falso".

Con información de Reuters